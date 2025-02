19 février 2025 à 08h21 par La rédaction

OnePlus Watch 3 : une montre connectée premium avec une autonomie record

Le marché des montres connectées évolue, et la tendance semble s’orienter vers des modèles plus imposants et plus complets. OnePlus s’inscrit dans cette dynamique avec le lancement de la OnePlus Watch 3, un modèle qui succède à la Watch 2 avec une série d’améliorations notables. Écran plus lumineux, autonomie renforcée et nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé : cette smartwatch ambitionne de s’imposer comme l’une des références du moment.

Après un lancement en Chine, la OnePlus Watch 3 débarque officiellement en Europe et en Amérique du Nord, avec une volonté affirmée de capitaliser sur les atouts qui ont fait le succès de la génération précédente. Avec cette nouvelle version, la marque chinoise s’attaque notamment à l’un des points faibles des montres sous Wear OS : l’autonomie.

Avec cette montre, OnePlus adopte une approche hybride en combinant deux systèmes d’exploitation : Wear OS by Google (Wear OS 5) et RTOS (Real-Time Operating System) pour optimiser la gestion des ressources. Une stratégie qui avait déjà porté ses fruits avec la Watch 2 et qui promet, avec cette troisième itération, des performances encore améliorées.

L’arrivée de la OnePlus Watch 3 intervient quelques semaines seulement après le lancement du OnePlus 13. Un enchaînement stratégique qui illustre l’ambition du constructeur de renforcer son écosystème d’objets connectés.

Avec une autonomie supérieure à la moyenne du marché et des performances convaincantes, la OnePlus Watch 2 avait su séduire les utilisateurs et rivaliser avec les grands noms du secteur. Sa remplaçante, la OnePlus Watch 3, reprend cette recette gagnante en y apportant des améliorations significatives, confirmant ainsi l’engagement de OnePlus à repousser les limites de l’innovation.

Autonomie exceptionnelle et recharge ultra-rapide

Dotée de la dernière version de Wear OS by Google (Wear OS 5) et RTOS, la OnePlus Watch 3 offre l'une des meilleures autonomies du marché des montres connectées sous Android. Son mode économie d'énergie permet une utilisation allant jusqu'à 16 jours, tandis que le mode intelligent atteint les 5 jours d'autonomie. Pour les utilisateurs les plus actifs, la montre peut fonctionner jusqu'à 3 jours en usage intensif. De plus, grâce à sa technologie de charge rapide, une simple charge de 10 minutes suffit pour tenir une journée entière.

Un suivi de santé avancé

L'innovation phare de cette nouvelle génération est le "Bilan de Santé 60s", qui permet d'obtenir un rapport complet en seulement une minute. Cette fonctionnalité analyse plusieurs indicateurs clés comme la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang (SpO2), l'électrocardiogramme (ECG), la santé vasculaire, la température du poignet, le sommeil et le bien-être physique et mental.

Performances sportives et GPS de précision

La OnePlus Watch 3 ne se limite pas à la santé : elle est aussi un véritable coach sportif. Équipée d'une puce GPS double fréquence (GNSS), elle assure un suivi plus précis et rapide des activités en extérieur. Avec plus de 100 modes sportifs, dont des disciplines comme la course, la natation, le tennis ou encore le yoga, elle analyse la consommation des graisses et des glucides, permettant aux utilisateurs d'ajuster leurs entraînements pour une efficacité maximale.

Un design haut de Gamme et une bonne résistance

Déclinée en deux teintes raffinées, Emerald Titanium et Obsidian Titanium, la OnePlus Watch 3 marie élégance et robustesse. Son boîtier en acier inoxydable, agrémenté d'une lunette en titane PVD et d'un écran en cristal de saphir 2D, lui garantissent une bonne résistance. Conçue pour affronter les conditions extrêmes, elle répond aux normes militaires MIL-STD-810H et bénéficie d'une certification IP68 ainsi que d'une étanchéité 5ATM.

Avec Wear OS 5, la OnePlus Watch 3 propose une intégration transparente avec les smartphones Android, et plus particulièrement avec l'écosystème OnePlus. Elle permet de contrôler à distance l'appareil photo du téléphone, de encore gérer les vidéos TikTok et YouTube Shorts, et prend en charge Google Wallet pour les paiements et cartes d'embarquement.

Prix et Disponibilité

A partir du 25 février, la OnePlus Watch 3 sera commercialisée au prix de 349 euros en deux coloris Emerald Titanium et Obsidian Titanium.