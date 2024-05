14 mai 2024 à 00h15 par La rédaction

Opérateurs télécoms : vers un modèle d'entreprise technologique ?

Une étude d'Omdia a analysé la transition de 12 grands opérateurs télécoms mondiaux vers le modèle d'entreprise technologique, qui intègre les services de communication et de technologie.

Face à la hausse des coûts de déploiement des réseaux 5G et fibre optique et à la stagnation des revenus des services de communication et de connectivité, nombreux sont les opérateurs qui se transforment en entreprises technologiques, fournissant des services technologiques, principalement aux entreprises.

China Mobile, leader du changement

Selon Matthew Reed, analyste en chef des stratégies des fournisseurs de services chez Omdia, "un opérateur télécom ayant réussi sa transformation en entreprise technologique est une organisation basée sur des logiciels qui propose des services dans des domaines tels que l'IA, le big data, le cloud et l'IdO, et peut mettre en œuvre la transformation numérique pour des secteurs verticaux spécifiques".

China Mobile se classe premier du benchmark telco-to-techco avec un score de 31 points sur 40 possibles, grâce à l'ampleur de sa plateforme haut débit, à ses capacités en matière d'IA, de big data et de sécurité, ainsi qu'à son portefeuille de services numériques d'entreprise et de solutions pour les marchés verticaux. En 2023, le chiffre d'affaires de la transformation numérique de China Mobile, qui correspond aux revenus des nouveaux services numériques, représentait 29,4 % du chiffre d'affaires total des services, soit une augmentation de 22,2 % d'une année sur l'autre, selon les rapports de l'entreprise.

Les autres acteurs en lice

NTT arrive en deuxième position du classement, reflétant ses atouts dans les services logiciels et sur le marché des entreprises. SK Telecom, troisième, a récemment dévoilé une nouvelle stratégie pour devenir une entreprise mondiale d'IA. Parmi ses nouveaux services d'IA figure un assistant numérique nommé A. qu'elle prévoit de lancer dans le monde entier en collaboration avec d'autres opérateurs télécoms.

Telefónica se classe quatrième du benchmark, grâce à ses progrès en tant que fournisseur de cybersécurité et d'autres services numériques d'entreprise via son unité dédiée, Telefónica Tech.

AT&T, e& et Vodafone se partagent la cinquième place. AT&T attribue ses économies de coûts d'exploitation de 6 milliards de dollars à son adoption précoce de l'IA. e& a adopté une nouvelle stratégie en 2022 pour devenir un groupe mondial d'investissement et de technologie de premier plan, en acquérant ou en développant des actifs et des capacités dans divers domaines de services numériques et de technologies. Vodafone a renforcé son orientation vers le marché des entreprises, y compris les services numériques d'entreprise, et vise à développer son activité IdO, déjà la plus importante du genre en dehors de la Chine, en une unité autonome en partenariat avec Microsoft.