20 décembre 2020 à 06h00 par Philippe | 20 décembre 2020 à 18h39

Oppo A15, un modèle d'entrée de gamme à moins de 150 euros

La marque chinoise Oppo vient de dévoiler son tout dernier smartphone d'entrée de gamme : l'Oppo A15.

Ce modèle est composé d'un appareil photo avec 3 objectifs au dos de l'appareil. Son objectif principal de 13 MP peut saisir un sujet jusqu'à 4 cm grâce à l'objectif macro de 2 MP. Le capteur de profondeur de 2 MP permet quant à lui d'ajouter un effet de bokeh artistique à l'arrière-plan.

Le mode HDR permet aussi de réaliser des portraits en conditions de faible luminosité, ou des clichés même à contre-jour. La fonction Portrait Bokeh, de son côté, s'assure de conférer un effet de flou naturel derrière le sujet et offre une série de filtres dédiés. L'Oppo A15 reconnaît jusqu'à 21 types d'environnements différents et propose 15 filtres photo ainsi que 10 filtres vidéo.

À l'avant, l'Oppo A15 est équipé d'un objectif 5 MP ainsi que du mode Beauté IA, capable de reconnaître et analyser la couleur de peau, le genre, l'âge ou encore les caractéristiques du visage, afin d'accentuer la beauté naturelle du sujet.

L'Oppo A15 dispose d'un écran de 6,52 pouces avec une résolution HD+ de 1600 x 720 pixels. Il est également équipé de fonctionnalités assurant le confort des yeux, notamment grâce aux filtres capables de limiter la lumière bleue nocive, ainsi que de réduire la fatigue oculaire. Enfin, l'écran Sunlight permet de régler la luminosité automatiquement même en plein soleil.

L'Oppo A15 est muni de 3 Go de RAM ainsi que de 32 Go de stockage, extensibles à 256 Go via un port SD. De plus, son processeur est un octa-core MediaTek Helio P35. L'Oppo A15 est pourvu de ColorOS 7.2. Il est alimenté par une batterie de 4230 mAh. Si l'énergie vient à manquer, le mode super économie d'énergie prend le relais en donnant la priorité à certaines applications et utilisations.

Son mode Défragmentation de la mémoire 2.0 effectue des optimisations au niveau du système pour réduire la fragmentation des données, permettant ainsi d'augmenter les performances globales du smartphone de 5%.

Enfin, l'Oppo A15 se déverrouille grâce au lecteur d'empreintes digitales situé au dos du smartphone.

L'Oppo A15 est disponible en France dans 2 coloris en Noir dynamique et Bleu ténébreux avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, au prix de 149€.