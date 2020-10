26 octobre 2020 à 05h00 par Philippe

Oppo A53s : écran 90 Hz et triple appareil photo à moins de 200 euros

Ce dernier née de la série A se distingue par son écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, sa batterie longue durée de 5000 mAh et sa recharge rapide de 18W. De plus, grâce au mode super économie d'énergie développé par OPPO, il est capable de tenir beaucoup plus longtemps, même avec seulement 5% de batterie restante. Le mode Sleep Standby Optimization, quant à lui, permet de traverser la nuit en n'en consommant que 2%.

Ces performances sont aidées par l'intégration d'une puce octa-core Qualcomm Snapdragon 460. Le A53s dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage qui sont extensibles à 256 Go grâce à un port micro SD. Color0S 7.2 basé sur android 10 est le système d'exploitation qui équipe ce modèle.

L'OPPO A53s est équipé d'un écran Neo 6,5 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz, avec un temps de réponse tactile de 120 Hz, ce qui signifie que l'écran affiche plus d'images par seconde et répond au toucher plus rapidement.

Au niveau du son, ses deux haut-parleurs sont équipés de Dirac 2.0, une technologie de calibration audio capable de restituer un son de qualité supérieure.

Son design incurvé révèle un châssis argenté aux reflets irisés. L'OPPO A53s est également équipé d'un lecteur d'empreintes digitales intégré à la face arrière du smartphone.

La caméra frontale est de 16 MP et une triple capteur photo à l'arrière, incluant un objectif principal de 13 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un objectif macro de 2 MP permettant de s'approcher jusqu'à 4 cm de son sujet. Ces capteurs sont épaulés par un mode Portrait Bokeh et une technologie de reconnaissance de scène ainsi que par de nombreux filtres.

Il se décline en deux versions : l'Oppo A53s disponible en Bleu des Tropiques et Noir Océan avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 199€ et l'Oppo A53 commercialisé en deux coloris Menthe Crème et Noir Océan avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage au prix de 179€.