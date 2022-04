05 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Oppo A76 : le nouveau milieu de gamme de la marque

La marque Oppo vient de dévoiler son dernier smartphone de la série A : l'OPPO A76. Son écran est de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz. Il est également équipé d'une batterie 5000 mAh qui, couplée à la recharge rapide SUPERVOOC 33W.

Au niveau du design, ce nouveau modèle bénéficie de la finition OPPO Glow. En plus d'apporter un confort en main, sa finition assure une meilleure résistance aux traces de doigts.



Grâce à son écran HD de 6,56 pouces équipé d'un poinçon, l'OPPO A76 présente un important taux d'occupation de la face avant de 89,9 %. Il est pourvu d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d'un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz. De plus, son capteur d'empreintes digitales est situé sur le côté du smartphone.

Des optimisations matérielles et logicielles

Sa batterie est de 5000 mAh compatible avec technologie de charge rapide SUPERVOOC 33W. Grâce à la recharge rapide, 5 minutes sont suffisantes pour permettre à l'OPPO A76 de passer des appels pendant près de 3h45. Au-delà des optimisations matérielles, OPPO a également réalisé des progrès dans la gestion logicielle de la batterie grâce à des fonctionnalités telles que Le Mode super économie d'énergie, le Mode super veille de nuit et le Mode charge de nuit optimisée.

D'autre part, l'OPPO A76 est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 680. Quant à la mémoire vive et au stockage, deux combinaisons différentes sont proposées : 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est également possible d'ajouter de la mémoire vive comme du stockage grâce à la fonctionnalité Extension de la RAM virtuelle et un lecteur MicroSD, pour une capacité pouvant aller jusqu'à 1 To.

Sur le plan logiciel, l'OPPO A76 tire parti de ColorOS 11.1 avec les fonctions telles les Bulles de notification, FlexDrop et la traduction instantanée à trois doigts avec Google Lens. Quant à Link Boost 2.0, il permet de profiter d'un accès Internet haut débit à faible latence. Enfin, l'OPPO A76 intègre également la fonction NFC, pour la lecture des cartes et le paiement sans contact.

Un système photographique pensé pour le portrait

Avec une caméra avant de 8 MP pour une taille de pixel de 1,12um et une ouverture de f/2.0, l'OPPO A76 est capable de produire des portraits d'une résolution de 3264 x 2448 pixels. Ce capteur est secondé par la Retouche naturelle IA, une fonction encore améliorée qui supprime les imperfections de façon naturelle en préservant les traits du visage. De plus, les portraits sont désormais plus lumineux et plus clairs dans les environnements sombres grâce à la fonction d'éclairage d'appoint 360° pour selfies.

De son côté, la configuration du système photographique arrière comprend un capteur principal f/2.2 de 13 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Couplé au mode Portrait, ce dernier permet de prendre des clichés de qualité à faible profondeur de champ et ce, avec un effet Bokeh plus précis et naturel. L'OPPO A76 propose également le zoom numérique 6x, jusqu'à 20 prises de vue en rafale et la palette IA qui permettra aux utilisateurs de découvrir des effets de couleurs. Et, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, les capteurs prennent en charge HDR pour booster le niveau de détails dans les zones sombres, même à contre-jour.

Disponibilité et prix

L'OPPO A76 est disponible en deux coloris : Bleu Etoilé et Noir Brillant au prix public conseillé de 229,90€.