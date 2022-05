06 mai 2022 à 00h15 par Philippe

Oppo A96 : un milieu de gamme avec une gestion intelligente de l'autonomie

La marque chinoise est de retour pour annoncer le lancement du OPPO A96 en France. Ce milieu de gamme se distingue par sa batterie longue durée de 5000 mAh et sa recharge rapide SUPERVOOC 33W. Oppo a également choisi le revêtement Glow pour son A96 afin de mieux résister aux rayures et aux empreintes digitales. L'OPPO A96 est doté d'un écran de 6,59 pouces et d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec une résolution FHD+ de 1080×2412 pixels.

La batterie a une capacité de 5000 mAh complétée par la charge rapide SUPERVOOC 33W. En 30 minutes, il peut être rechargé à 55% de sa capacité. D'autre part, OPPO a réalisé des progrès dans l'amélioration de l'efficacité de la batterie grâce à des fonctionnalités telles que Mode Super économie d'énergie qui, en ajustant la fréquence du CPU ou le rétroéclairage selon des applications spécifiques, peuvent prolonger la durée de vie. L'OPPO A96 dispose aussi de la fonction Charge de nuit optimisée, qui permet au smartphone de s'adapter au rythme de sommeil de l'utilisateur et de programmer un plan de charge personnalisé pendant la nuit.

Ce modèle est propulsé par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 680 4G dans la configuration 8 Go + 128 Go. Quelle que soit la configuration, elle peut être complétée par l'ajout de RAM virtuelle ou de stockage grâce au port SD. La fonction NFC est incluse.

L'audio est assurée par des haut-parleurs doubles et des micros qui produisent un son stéréo à haut volume tout en réduisant le bruit ambiant. La technologie audio Dirac HD haute-fidélité est également intégrée.

Le A96 est équipé d'un appareil photo frontal de 16 MP et de fonctions telles que retouches IA, qui permettent de supprimer les imperfections tout en préservant les traits naturels de l'utilisateur. La configuration du système photographique arrière comprend un capteur de 50 MP, ainsi que d'un capteur de profondeur de 2 MP pour capturer des photos avec un effet de flou artistique. L'appareil photo arrière prend également en charge le zoom numérique 5x et jusqu'à 20 prises de vue en mode rafale. D'autres fonctions telles que Palette IA, Portrait néon, Photographie instantanée, Selfie HDR offrent d'autres possibilités créatives.

Les " Gestes à main levée ", permettant de déplacer l'écran vers le haut ou le bas pour répondre à des appels les mains libres, sont disponibles sur ce modèle. Le capteur d'empreintes digitales a été placé sur le côté pour un accès plus rapide au déverrouillage.

Disponibilité et prix

L'OPPO A96 est disponible en deux coloris : Noir Étoilé et Bleu Crépuscule au prix de 299,90€.