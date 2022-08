25 août 2022 à 00h15 par Philippe

Oppo dévoile ColorOS 13 basé sur Android 13

Oppo vient de dévoiler la dernière version de son système d'exploitation basé sur Android, ColorOS 13 intégrant des fonctionnalités clés d'Android dans un design inspiré de l'univers aquatique. ColorOS 13 comprend également une série de nouvelles fonctionnalités telles que la connexion intelligente entre plusieurs appareils afin d'améliorer la productivité.

Design inspiré de l'univers aquatique

Inspiré par la façon dont l'eau agit dans la nature, ColorOS 13 propose une nouvelle palette de thèmes inspirés de la couleur changeante de la lumière entre le lever et le coucher du soleil au niveau de la mer, tandis que la nouvelle police utilisée améliore la lisibilité du texte dans n'importe quelle langue.

ColorOS 13 offre également une expérience utilisateur plus intuitive via l'intégration de différents effets inspirés de l'univers aquatique dans les animations, l'interface utilisateur et le moteur d'animation Quantum, doté de la nouvelle prédiction comportementale sur les intentions de contrôle des utilisateurs. Cela est complété par le design du langage qui introduit des illustrations pour les emplacements vides, et une mise en page adaptative pour différentes tailles d'écran, et des icônes plus reconnaissables pour une meilleure lisibilité. En outre, une nouvelle série d'images Always-On Display intitulée " Homeland " propose des scènes d'animaux sauvages dans la nature. Les animations du mode Always-On montrent les animaux dans leur environnement naturel en fonction des températures actuelles.

Dynamic Computing Engine

ColorOS 13 voit l'arrivée du Dynamic Computing Engine, des solutions techniques développées en interne pour délivrer un système plus fluide et plus stable, ainsi qu'une amélioration globale de l'expérience utilisateur. Le moteur apporte deux améliorations majeures à ColorOS 13, notamment une meilleure autonomie de la batterie et la possibilité de garder plus d'applications ouvertes en arrière-plan. Le Dynamic Computing Engine d'Oppo améliore la gestion des ressources matérielles pour prolonger l'autonomie de la batterie en trouvant un meilleur équilibre entre hautes performances et faible consommation d'énergie. Il permet également de garder plus d'apps en arrière-plan, ce qui permet de basculer d'une app à l'autre sans subir de décalage.

Un écran toujours actif

L'affichage intelligent Always-On Display de ColorOS 13 peut désormais afficher les informations des applications de musique et de livraison de nourriture, permettant à l'utilisateur d'accéder plus rapidement aux informations et de contrôler les différentes fonctions. Oppo s'est associé à des fournisseurs de logiciels et de services tels que Bitmoji et Spotify afin d'offrir un plus large éventail d'expériences pratiques et personnalisées grâce au mode Smart Always-On Display.

Grâce à la technologie LTPO2.0 du Oppo Find X5 Pro, le taux de rafraîchissement du mode Always-On Display est réduit à seulement 1 Hz pour économiser 30 % de la consommation d'énergie dans certains scénarios. D'autres fonctions de gestion de l'écran d'accueil telles que les Large Folders, Shelf et le widget de l'écran d'accueil aident également les utilisateurs à accéder facilement aux informations dont ils ont besoin de la manière qui leur convient le mieux.

L'assistant de réunion peut automatiquement donner la priorité aux paquets de données sans fil pour fournir une connexion plus stable. Il simplifie aussi les notifications des bannières pour minimiser les distractions tout en permettant aux utilisateurs d'ajouter un raccourci Oppo Notes qui permet de prendre des notes via une petite fenêtre pop-up.

L'une des plus grandes mises à jour de ColorOS 13 est l'amélioration de l'expérience utilisateur multi-appareils. En effet, la connexion multi-écrans assure désormais une connectivité transparente entre les smartphones, et entre les smartphones et les PC, quand la fonction transfert de fichier booste la productivité en prenant en charge davantage de formats de fichiers sans limitations matérielles. Les utilisateurs qui connectent leur smartphone à un PC via la connexion multi-écrans sont également en mesure d'afficher simultanément plusieurs applications mobiles sur l'écran du PC.

La protection de la vie privée et la sécurité

ColorOS 13 intègre les fonctions de protection de la vie privée d'Android 13. Par exemple, le système supprime automatiquement l'historique du presse-papiers après un peu de temps, empêchant ainsi les fuites d'informations causées par des logiciels malveillants. En outre, avec la fonctionnalité Nearby Wi-Fi, les utilisateurs peuvent profiter du Wi-Fi sans révéler des informations de localisation spécifiques.

Basée sur le modèle d'algorithme de l'appareil, la fonction de Pixellisation Automatique peut reconnaître et flouter les photos de profil et les noms dans les captures d'écran d'un seul geste, et le nouveau coffre-fort privé est crypté avec la norme de cryptage avancé (AES) pour fournir des niveaux de sécurité élevés. ColorOS 13 s'appuie sur des normes de sécurité faisant autorité : ePrivacy, TRUSTe, ISO27701 et ISO27001.

Explorer de nouvelles expériences Android en collaboration stratégique avec Google

Oppo a travaillé en étroite collaboration avec Google pendant le développement de ColorOS 13 afin d'explorer les moyens d'apporter une valeur nouvelle à l'expérience Android. Le smartphone pliant Oppo Find N et le fleuron Find X5 Pro d'Oppo ont été annoncés comme deux des premiers smartphones au monde à recevoir la mise à jour Android 13 Beta. Oppo a également lancé des versions de ColorOS basées sur Android 13 Beta pour les développeurs et continuera à collaborer avec Google dans la construction d'un écosystème Android plus riche.



Pour le déploiement mondial de ColorOS 13, Oppo prévoit de mettre à jour près de 35 modèles de smartphones dans l'année, couvrant ainsi plus de 60 pays et régions, et pas moins de 160 millions d'utilisateurs. Ce déploiement a commencé sur les séries Find X5 Pro et Find X5 avec la sortie officielle de ColorOS 13 et continuera sur plus de 20 autres appareils à partir de 2023.