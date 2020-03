11 mars 2020 à 06h00 par Philippe

Oppo dévoile son dernier smartphone haut de gamme : l'Oppo Find X2 Pro

Avec l'Oppo Find X lancé en 2018, la marque chinoise souhaite à nouveau surprendre avec son nouveau flagship qui se distingue par l'apparition de nouvelles technologies et son design incurvé à l'avant comme à l'arrière permettant un meilleur confort de prise en main.

En effet, on retrouve sur ce modèle un écran QHD+ Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une fréquence d'échantillonnage de 240 Hz afin que l'image soit plus fluide et le toucher plus réactif. L'Oppo Find X2 Pro prend en charge plus d'un milliard de couleurs, soit 64 fois plus que l'écran 8 bits classique (l'écran 8 bits en prend en charge 16,7 millions). Cette version Pro intègre également une puce d'amélioration du signal qui joue un double rôle simultané : l'interpolation d'image qui donne la possibilité de convertir du contenu 25/30 fps en format 60 fps (jusqu'à 120 fps au maximum).

De plus, l'écran du Oppo Find X2 Pro protège les yeux de ses utilisateurs lors de longues utilisations grâce à plusieurs technologies et utilisations permettant notamment de réduire la lumière bleue et d'adapter la luminosité et colorimétrie de l'écran à l'environnement : il a ainsi obtenu la certification Full Care Display par TÜV Rheinland.

L'Oppo Find X2 Pro est le premier smartphone 5G de la marque disponible en France . Il est d'un processeur Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 5G (7nm, octa-core jusqu'à 2,84 GHz) avec 12 Go de Ram qui sont complétés de 512 Go de mémoire en interne. L'Oppo Find X2 Pro tourne sous la version ColorOS 7.1 basée sur Android 10.

Ce modèle utilise un module indépendant de 10 bandes. Toutes les fonctions de communication sont gérées par un modem indépendant multi-bandes. Dans cette solution, il n'y a qu'un seul modem, ce qui permet une consommation d'énergie limitée tout en prenant en charge un nombre important de bandes. Ce smartphone est aussi compatible avec le Wi-Fi 6.

L'Oppo Find X2 Pro possède trois caméras à l'arrière : une de 48 MP avec un capteur 12-bits de grande taille customisé qui est complété d'un téléobjectif périscopique de 13 MP dont le logiciel de traitement et la stabilisation ont été améliorés afin d'offrir une qualité optimale de zoom hybride 10x seconde génération (jusqu'à 60x en zoom numérique) et d'un objectif ultra grand angle de 48 MP avec une ouverture de 120°. On retrouve également les fonctions Macro, Grand Angle, et le Mode Nuit. L'appareil photo à l'avant est de 32 mégapixels.

L'Oppo Find X2 Pro prend en charge non seulement l'enregistrement de vidéos 4K 60fps, mais aussi de vidéos HDR en direct. En intégrant l'enregistrement vidéo 10 bits HDR, l'OPPO Find X2 Pro peut rendre plus claires les hautes lumières et les ombres des scènes rétro éclairées et ainsi fournir un effet vidéo plus texturé et plus nuancé.

Avec son capteur IMX689 et son autofocus omnidirectionnel tout pixel, l'Oppo Find X2 Pro règle les problèmes liés à une mise au point parfois difficile et imprécise en basse lumière avec une solution où 100% des pixels sont capables d'effectuer la mise au point.

Ce smartphone est pourvu des meilleures technologies anti-vibration de l'industrie comparable à celles des caméras sportives professionnelles, avec la vidéo ultra stable et le mode vidéo ultra stable pro. Ce dernier, combiné à la caméra ultra grand-angle, offre aux utilisateurs une expérience vidéo anti-vibration plus large : même dans les moments de tremblement comme le vélo de montagne ou le skateboard, le mode vidéo ultra stable aide les utilisateurs à capturer toute l'action avec une incroyable fluidité. Les fonctions Bokeh, IA beauty, Zoom Vidéo et l'édition des vidéos sont également disponibles.

L'Oppo Find X2 Pro dispose d'un double haut-parleurs stéréo. Avec la technologie SuperVooc 2.0 65W, il suffit de 15 minutes de charge pour recharger 60% de la batterie et de 38 minutes pour recharger la totalité de la batterie. L'Oppo Find X2 Pro est certifié IP68, cela signifie qu'il résiste à la poussière et à une immersion prolongée jusqu'à 1,5 mètre d'eau pendant 35 minutes.

L'Oppo Find X2 Pro sera commercialisé au prix de 1199€ TTC chez les distributeurs suivants : Boulanger, Bouygues Télécoms, Fnac-Darty, Orange et SFR. L'Oppo Find X2 Pro sera proposé en deux coloris (Noir et Orange).