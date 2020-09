15 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Oppo dévoile ses dernières innovations de charge ultra rapide

Le déploiement accéléré de la 5G ainsi que la diversification croissante des applications énergivores, notamment les jeux et le visionnage de vidéos, représentent de nouveaux défis pour la durée de vie des batteries des smartphones. Dans ce contexte, le fabricant chinois Oppo vient de dévoiler quatre modèles de charges rapides : la charge rapide 125W, la charge rapide sans fil AirVOOC 65W, le mini chargeur SuperVOOC 50W portable et le mini chargeur rapide 110W.

La charge rapide 125W

La technologie de charge ultra rapide 125W d'OPPO utilise la technologie de charge directe capable de charger une batterie de 4000mAh jusqu'à 41% en 5 minutes et de la charger complètement en seulement 20 minutes. Elle est compatible avec les protocoles de charge rapide SuperVOOC et VOOC et prend également en charge les protocoles classiques, notamment 65W PD et 125W PPS. La charge ultra rapide 125W peut supporter un schéma de charge jusqu'à 20V 6,25A et possède des propriétés de puissance volumique améliorées afin de réduire efficacement le temps de charge sans augmenter la taille du chargeur.

En outre, la technologie sous-jacente de la charge ultra rapide 125 W a renforcé les dispositifs de protection du système en ajoutant 10 capteurs de température supplémentaires qui surveillent l'état de charge. Ces dispositifs assurent une sécurité maximale pendant la charge. De plus, la plate-forme utilise des mesures de protection contre les surtensions par fusibles, un câble de type C à type C ainsi qu'un algorithme de cryptage haute résistance de 128 bits pour renforcer la sécurité.

La charge rapide sans fil AirVOOC 65W

Ce chargeur utilise la technologie de pompe de charge isolée développée par OPPO combinée à une double bobine parallèle pour augmenter encore l'efficacité de la charge sans fil. La charge rapide sans fil AirVOOC 65W peut charger complètement une batterie de 4000mAh en 30 minutes. Elle réduit les interférences de fréquence et permet ainsi une large application de la charge sans fil. Cette technologie est dotée de cinq mesures de protection de sécurité en plus d'une fonction de détection des corps étrangers. Elle est également compatible avec la norme Qi et offre aux utilisateurs une expérience de charge sans fil ultra-rapide.

Le chargeur est doté d'un verre sculpté, fabriqué à l'aide d'une technologie de prototypage rapide sans moule. La partie inférieure du chargeur est équipée d'un refroidisseur à semi-conducteurs afin d'ajuster la chaleur qui entre et sort, garantissant ainsi que le smartphone ne surchauffe pas pendant la charge. Dans ce cas, la température de l'arrière du téléphone est maintenue à une température de 2°C de moins par rapport à l'utilisation classique d'un ventilateur pour la dissipation de la chaleur.

Le mini chargeur SuperVOOC 50W

OPPO a également lancé le mini chargeur SuperVOOC 50W. Sa paroi a une épaisseur de seulement 1,05 cm. Il est compatible avec la technologie VOOC et prend en charge les autres technologies telles que 27W PD et 50W PPS, et peut recharger une variété d'appareils, y compris les téléphones mobiles et les ordinateurs portables.

Le mini chargeur rapide 110W

S'appuyant sur la structure du mini chargeur SuperVOOC de 50W, le mini chargeur de 110 W d'OPPO est constitué d'une architecture à deux niveaux pour obtenir une conversion de puissance à haut rendement et un contrôle de l'augmentation de la température, le mini chargeur de 110W est conçu sur la combinaison de stratifiés et de structures compactes, réduisant sa taille à 35,76 cm³, soit une taille similaire à un chargeur ordinaire de 18W.