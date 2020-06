02 juin 2020 à 06h00 par Philippe

Oppo dévoile deux smartphones 5G : les OPPO Find X2 Neo et X2 Lite

Le fabricant chinois Oppo étoffe désormais sa gamme Find X2 avec le modèle Neo et le modèle Lite.

Avec 7,7 mm pour le Oppo Find X2 Neo et un écran incurvé 6,55 pouces de 90 Hz, ce smartphone se positionne en ce moment comme l'un des smartphones 5G les plus fins du marché. Disponible en deux coloris, Bleu Stellaire et Noir Lunaire, le OPPO Find X2 Neo intègre la caméra arrière et le flash dans une structure métallique se plaçant dans le coin supérieur gauche à l'arrière du téléphone. Le Oppo Find X2 Lite disponible en Noir Twilight et en Blanc Perle mesure 7,96 mm d'épaisseur avec un écran OLED de 6,4 pouces de 60 Hz sur lequel on retrouve l'encoche Waterdrop.

Oppo Find X2 Neo

Le Oppo Find X2 Neo est alimenté par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 765G. L'architecture a aussi été pensée pour être 5G friendly grâce à un relai d'antennes 360° qui permet, peu importe la prise en main, d'activer 4 antennes pour avoir le meilleur signal possible.

Le Oppo Find X2 Neo possède quatre capteurs arrières : un capteur principal développé par Sony (IMX586) de 48MP, un capteur grand angle de 8MP, un capteur monochrome 2MP et un téléobjectif de 13MP. Le Oppo Find X2 Neo dispose du module de caméra frontale ultra-claire de 32 millions de pixels. De plus, en reconnaissant la couleur de la peau et la luminosité lors de la prise d'un selfie, le Portrait Beautify 2.0 est personnalisé pour rendre le rendu plus clair.

Le nouveau mode vidéo Ultra Steady 2.0 combine l'OIS (Optical Image Stabilization) et l'EIS (Electronic Image Stabilization) afin d'obtenir un effet de prise de vue vidéo de type steady cam grâce à la fusion d'informations de capteurs multi-sources et à l'analyse intelligente du scénario qui catégorise en 12 niveaux les différents tremblements. Dans le même temps, le OppoFind X2 Neo propose le mode de stabilisation grand angle pour capturer un plus grand angle de vue.

Ce modèle profite de l'effet Bokeh en portrait vidéo, du zoom vidéo, et d'un logiciel de montage vidéo intelligent : SoLoop. Ce logiciel mis au point par le fabricant permet d'intégrer filtres, musique, rythme et transitions pour réaliser ses propres clips vidéo.

Oppo Find X2 Lite

Le Oppo Find X2 Lite possède également quatre capteurs arrières : un capteur principal développé par Sony (IMX586) de 48MP, un capteur grand angle de 8MP, un capteur monochrome 2MP et un capteur portrait de 2MP. Comme le Neo, ce modèle est également équipé d'un capteur de 32MP à l'avant. Le Oppo Find X2 Lite bénéficie de deux modes vidéo Ultra Stable et Ultra Stable Pro dont le contenu est stabilisé de façon électronique. Le modèle Oppo Find X2 Lite est également équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 765G.

Ces deux modèles sur le système d'exploitation ColorOS 7 basé sur Android 10. Ils sont équipés de la 5G bi-mode standard et prennent en charge les normes NSA/SA au niveau matériel. Ces deux nouveaux smartphones de la série Find X2 sont équipés d'une toute nouvelle génération de charge rapide : Vooc 4.0. Ils peuvent atteindre les 50% de recharge en 20 minutes et 100% en 56 minutes.

Prix et disponibilité

A partir du 28 mai, le Oppo Find X2 Neo avec 12GB RAM + 256GB ROM, sera disponible au prix public de 699€. L'OPPO Find X2 Lite avec 8GB RAM + 128GB ROM, sera quant à lui commercialisé au prix de 449€.