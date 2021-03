16 mars 2021 à 06h00 par Philippe

Oppo dévoile la nouvelle série Find X3

Le fabricant chinois Oppo, vient d'annoncer le lancement de la série Find X3 comprenant les modèles Oppo Find X3 Pro 5G Oppo Find X3 Neo et Oppo Find X3 Lite.

Oppo Find X3 Pro 5G

Propulsé par le processeur 5G Qualcomm Snapdragon 888, l'Oppo Find X3 Pro 5G est équipé de 4 capteurs photo et d'un écran immersif. La configuration au dos de l'appareil est de 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MP. A l'avant, l'objectif est de 32 MP. Il est le premier smartphone de la marque capable de capturer et d'afficher un milliard de couleurs.

L'Oppo Find X3 Pro 5G est également le premier smartphone équipé de deux capteurs photo de 50 MP avec un capteur Sony IMX766. L'Oppo Find X3 Pro offre aussi un traitement d'image et de vidéo 10 bits, qui est une fonction de niveau reflex permettant une meilleure qualité vidéo, avec une plage dynamique plus large et une profondeur de couleurs supérieure.

Profitant également de ses capacités 10 bits grâce au mode Cinéma, l'Oppo Find X3 Pro est doté d'un affichage 4K et d'un enregistrement vidéo au format LOG. Ce mode permet également un contrôle manuel total de l'ISO, de la balance des blancs, de la vitesse d'obturation et de la mise au point. De plus, l'Oppo Find X3 Pro possède un capteur ultra grand-angle doté d'une lentille de surface freeforme, permettant de réduire au maximum la distorsion sur les bords de l'image.

Grâce au système de gestion des couleurs Full-path de 10 bits, l'Oppo Find X3 Pro capture et enregistre des photos et des vidéos avec plus d'un milliard de couleurs. Son écran est de 6.7 pouces. De plus, les applications, les jeux et les divertissements bénéficient d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une résolution QHD+.

La batterie a une capacité de 4500 mAh. Il profite de la technologie de recharge rapide SuperVOOC 65W, de la recharge sans fil AirVOOC 30W et de la recharge inversée. Ce modèle mesure 63.6 x 74.0 x 8.26 mm et pèse 193 grammes. Sa mémoire interne non extensible est de 256 Go et sa mémoire Ram est de 12 Go.

Oppo Find X3 Neo

Basée sur ColorOS 11 sous Android 11, ce smartphone de la série Find X3, vient se placer entre les modèles Pro et Lite. Également équipé du processeur Snapdragon 5G, l'Oppo Find X3 Neo profite aussi d'un système photographique à quatre capteurs, utilisant le même capteur d'image Sony 50 Mp sur la caméra principale. La configuration des objectifs à l'arrière du smartphone est de 50 MP + 16 MP + 13 MP + 2 MP. L'objectif à l'avant est de 32 MP.

Il est équipé d'un autofocus en temps réel (focus tracking) qui assure le suivi de la mise au point sur le sujet, en anticipant ses mouvements. De plus, avec la fonction Flash Snapshot, le bouton de déclenchement de l'appareil photo effectue une mise au point rapide. Grâce à la stabilisation d'image optique et électronique, le Find X3 Neo peut capturer des images nettes, même en mouvement ou dans la pénombre.

Le Find X3 Neo embarque la plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 et dispose d'un écran incurvé OLED (90 Hz) de 6.55 pouces. Le Find X3 Neo est également doté de la technologie SuperVOOC 2.0 de 65W : il se charge à 100% en 35 minutes, sans surchauffe de la batterie.

Ce modèle propose aussi le mode Gamer, qui permet de désactiver les alarmes, les notifications et les appels temporairement. Le contrôle du jeu est également amélioré grâce à la fonction Ajustement de la réponse tactile, qui permet de régler la sensibilité tactile.

Au niveau du design, la finition Argent galactique reflète des milliers de couleurs selon l'angle d'éclairage grâce au nouveau procédé Diamond Spectrum. Comme la languette supérieure de cette version est phosphorescente, il est possible de retrouver aisément le smartphone dans le noir. Ce modèle pèse 184 grammes et mesure 159.9 x 72.5 x 7.99 mm. Sa mémoire Ram est de 12 Go et sa mémoire interne non extensible est de 256 Go.

Oppo Find X3 Lite

Cette version basée sur ColorOS 11 sous Android 11 est la plus abordable des trois nouveaux modèles qui composent la série Find X3. L'Oppo Find X3 Lite présente un système photographique, comprenant un module arrière de 4 capteurs (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) et d'une caméra frontale de 32 MP. Ceux-ci sont épaulés par Quality Enhancement Engine, qui améliore la qualité des vidéos de jour comme de nuit, en mouvement ou à l'arrêt. Sa fonction Portrait Perception Engine a pour but de se concentrer sur les visages pour les faire ressortir. Les fonctions intégrées Vidéo Ultra Nuit et Live HDR permettent de trouver plus de lumière dans les compositions et d'éviter de surexposer un sujet à contrejour.

Grâce à la fonction Portrait Vidéo IA, le Find X3 Lite peut détecter jusqu'à 194 traits du visage. Et avec 8 outils à disposition, il est possible d'affiner les détails du portrait. De plus, la fonction vidéo Dual-view permet d'utiliser les caméras avant et

arrière en même temps.

Les algorithmes ICE (Image-clear Engine) et IA Scene Enhancement assurent des clichés plus clairs, plus lumineux et plus riches en couleurs. Ce modèle est capable de reconnaître jusqu'à 22 scènes différentes. Le Find X3 Lite se décline en deux modèles : Bleu Astral et Noir Étoilé. Le Find X3 Lite ne pèse que 172 g pour 7,9 mm d'épaisseur. La bordure inférieure est réduite de 28 % par rapport à son prédécesseur. En outre, le système de déverrouillage par empreintes digitales est intégré sous l'écran.

Son écran haute définition OLED de 6,4 pouces est combiné à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est certifié Netflix HD et Amazon Prime Vidéo HD, le Find X3 Lite pour accéder à des contenus avec une meilleure qualité depuis le mobile.

Doté d'une fonction de recharge rapide SuperVOOC2.0 de 65 W et d'une batterie de 4300 mAh, il est capable de se recharger à 100 % en 35 minutes. La plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 765G 5G équipe le Find X3 Lite. Il mesure 159.1 × 73.4 × 7.9 mm et pèse 172 grammes. Sa mémoire interne non extensible est de 128 Go et sa mémoire Ram est de 8 Go.

Grâce à une personnalisation complète, les propriétaires de l'Oppo Find X3 Lite pourront concevoir leur propre fond d'écran Always-on ainsi qu'adapter leur mode sombre.

Prix et disponibilité

Ces 3 smartphones seront disponibles à partir du 30 mars. L'Oppo Find X3 Pro 5G sera commercialisé à 1149,90€ en Bleu et Noir Brillant. L'Oppo Find X3 Neo 5G sera au tarif de 799,90€ en Noir Stellaire et Argent Lunaire Galactique. Quant_à l'Oppo Find X3 Lite 5 G, il sera vendu au prix de 449,90€ en Noir Étoilé et Bleu Astra.