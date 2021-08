24 août 2021 à 01h46 par Philippe

Oppo dévoile sa nouvelle technologie de caméra sous-écran

Le fabricant chinois Oppo vient de dévoiler sa technologie de caméra sous-écran (USC) dernière génération. La nouvelle solution de caméra sous-écran permet d'installer discrètement la caméra frontale derrière l'écran du smartphone sans sacrifier l'uniformité de l'écran.Cette nouvelle solution de caméra sous-écran résout bon nombre de problèmes techniques et de fabrication auxquels les constructeurs faisaient face. Les innovations apportées résolvent par exemple le problème de la perte d'uniformité de l'écran au niveau de la zone située juste au-dessus de la caméra et le problème de la faible qualité des images due à l'obstruction de la caméra par l'écran.

Côté écran, la nouvelle solution de caméra sous-écran Oppo propose plusieurs innovations au niveau de la conception de la structure grâce à une géométrie des pixels novatrice. En effet, cette nouvelle solution réduit la taille des pixels sans en diminuer le nombre pour garantir un affichage 400 ppi de haute qualité y compris dans la zone de la caméra.

De plus, Oppo a remplacé le câblage classique de l'écran par un matériau de câblage transparent totalement innovant. Combiné avec un processus de fabrication de haute précision qui permet de réduire la largeur du câblage de 50%, cette solution permet d'obtenir un affichage beaucoup plus net et une expérience visuelle uniforme.

En ce qui concerne la caméra, l'institut de recherche américain d'Oppo a développé une série d'algorithmes d'imagerie d'IA - tels que la réduction de la diffraction, HDR (imagerie à grande dynamique) et AWB (balance automatique des blancs) - pour réduire certains effets secondaires gênants typiques des caméras sous-écran comme les images floues et les reflets.