16 mars 2022 à 00h15 par Philippe

Oppo dévoile plusieurs nouvelles technologies de recharge

Oppo a présenté deux avancées majeures dans le domaine de la recharge rapide : SUPERVOOC 150W, doté de Battery Health Engine1, ainsi que SUPERVOOC 240W. En intégrant Battery Health Engine1 (BHE) à la technologie de charge flash SUPERVOOC 150W, OPPO permet à la batterie de conserver 80 % de sa capacité d'origine, même après 1 600 cycles de charge.

De son côté, la technologie SUPERVOOC 240W marque la dernière percée technologique de l'industrie en matière de téléphonie mobile. Une batterie de 4500 mAh est chargée de 1 % à 100 % en seulement 9 minutes

SUPERVOOC 150W x BHE1

Évolution de la technologie SUPERVOOC 125W, la charge flash SUPERVOOC 150W dotée de BHE1, utilise la technologie de charge directe avec deux pompes capables de supporter un courant allant jusqu'à 20V/7.5A. SUPERVOOC 150W avec BHE1 est capable de charger une batterie de 4500 mAh de 1% à 50% en 5 minutes et jusqu'à 100% en 15 minutes.

De plus, l'adaptateur de SUPERVOOC 150W avec BHE1 exploite le nitrure de gallium afin de gagner en compacité et parvient à atteindre un format similaire à celui de l'adaptateur SUPERVOOC 65W de la génération précédente, pour des dimensions de 58 x 57 x 30 mm et un poids d'environ 172 g.

Battery Health Engine

Afin d'améliorer l'expérience de charge dans sa globalité, SUPERVOOC 150W est équipé de Battery Health Engine Propulsée par une puce de gestion de la batterie, cette technologie comprend deux innovations majeures : l'algorithme Smart Battery Health et la technologie Battery Healing. Ensemble, elles optimisent le matériel et le logiciel pour booster la sécurité et les performances de la batterie.

L'algorithme Smart Battery Health est capable de suivre en temps réel le potentiel électrique de l'électrode négative de la batterie. En ajustant le niveau de courant de façon dynamique, il minimise les pertes de lithium tout en maintenant le courant de charge maximal, assurant ainsi une durée de vie plus longue et une vitesse de charge plus élevée.

Pour sa part, la technologie Battery Healing optimise la durée de vie de la batterie à partir de son système interne. En améliorant la formule de l'électrolyte, les électrodes sont réparées en continu autant en charge qu'en décharge pour former une interface électrolyte solide (SEI) plus stable et durable capable de rester en parfait état en temps réel. En réduisant l'usure des électrodes positives et négatives, cette technologie booste les performances de la batterie et prolonge sa durée de vie.

Le nombre de cycles de charge est la mesure de la durée de vie des batteries sur le marché des smartphones. La plupart des téléphones sur le marché peuvent conserver 80 % de leur capacité après 800 cycles de charge : OPPO a doublé ce chiffre à 1600 cycles.SUPERVOOC 150W avec BHE1 sera annoncé cette année sur certains smartphones OnePlus au cours du deuxième trimestre.

SUPERVOOC 240W

Cette technologie est capable de charger complètement une batterie de 4500 mAh en 9 minutes environ.

SUPERVOOC 240W est conçu avec la technologie 24V/10A sur l'interface Type-C. Grâce à 3 pompes de charge, le courant fourni aux appareils peut être converti en 10V/24A. Conforme aux spécifications des appareils actuels, SUPERVOOC 240W a été testé pour optimiser la dissipation thermique. De plus, la capacité de décharge de la batterie permet aux appareils de supporter un maximum de 240W.

SUPERVOOC 240W comprend 5 niveaux de protection de sécurité et une puce de contrôle intelligente qui contrôle la tension, le courant et la température afin de fournir une solution de charge sûre. Une puce de contrôle personnalisée vérifie si la batterie du smartphone est endommagée par des facteurs externes lors de son utilisation. La protection contre la température a été optimisée grâce à 13 capteurs, réduisant les risques de surchauffe et les anomalies potentielles.