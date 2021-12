29 décembre 2021 à 00h15 par Philippe

Oppo dévoile son premier smartphone pliant en Chine

Le fabricant chinois Oppo, vient de révéler son premier smartphone pliable : l'Oppo Find N. Ce smartphone pliant avec son format 18:9 utilise un ratio de paysage pour l'écran intérieur, permettant de trouver un meilleur équilibre pour passer avec fluidité de l'écran intérieur de 7,1 pouces à l'écran extérieur de 5,5. Avec un rapport d'aspect de 8.4:9, l'écran intérieur se déplie directement en mode paysage pour que les utilisateurs puissent regarder des vidéos, jouer à des jeux ou lire des livres sans avoir à tourner.

La structure du ressort présent à l'intérieur de la charnière de flexion permet à l'appareil de se tenir debout lorsqu'il est déplié sous n'importe quel angle entre 50 et 120 degrés.

En parallèle, Oppo a optimisé l'interface utilisateur et les applications Musique, Notes et Appareil photo. Dans Notes, l'utilisateur est à même de transformer son Oppo Find N en mini-ordinateur portable afin de prendre des notes sans avoir besoin de tenir l'appareil. Celui-ci tenant debout selon l'angle, il pourra également faire office de trépied pour prendre des photos 4K en time lapse ou assister à une réunion en ligne plus facilement.

L'écran Serene

L'écran Serene Display de l'Oppo Find N comprend une couche de verre Flexion UTG de 0,03 mm, contre 0,6 mm pour les smartphones ordinaires, ce qui lui permet d'être plié sans effort. Fiable, l'écran Serene Display peut être plié plus de 200 000 fois sans altérer son design, comme le certifie le spécialiste allemand TÜV Rheinland.

Doté d'un affichage LTPO, l'écran intérieur propose un taux de rafraîchissement dynamique qui oscille automatiquement entre 1 et 120 Hz selon l'usage et le contenu. Cet écran prend également en charge un taux d'échantillonnage tactile allant jusqu'à 1 000 Hz.

Afin d'assurer un confort maximal quelles que soient les conditions lumineuses, Oppo a revu le calibrage de la luminosité et des couleurs entre l'écran intérieur et l'écran extérieur avec pas moins de 10 240 niveaux et une luminosité maximale pouvant atteindre 1 000 nits.

L'écran intérieur de 7,1 pouces est 60 % plus grand qu'un écran standard de 6,5 pouces.

L'Oppo Find N inclut de nouveaux gestes pour rendre le multitâche plus intuitif : avec toutes les applications compatibles, il suffit de " swiper " avec deux doigts au milieu de l'écran afin de le diviser en deux, ou bien avec quatre doigts pour transformer une fenêtre plein écran en une fenêtre flottante. L'Oppo Find N prend également en charge les gestes traditionnels tels que l'appui prolongé. Il permet également d'enregistrer sur l'écran d'accueil les combinaisons d'applications qui sont les plus utilisées.

L'Oppo Find N relaie le contenu de l'écran extérieur à l'écran intérieur afin de passer d'un écran à l'autre. Une fois plié, l'utilisateur peut glisser vers le haut sur l'écran de couverture pour continuer à utiliser la même application sur l'écran extérieur. De plus, une série de personnalisations sur l'écran intérieur permet d'utiliser le clavier avec ses deux pouces.

Le système photographique

L'Oppo Find N est équipé d'un système photographique de 3 capteurs. Celui-ci comprend un capteur principal Sony IMX 766 de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 16 MP et un téléobjectif de 13 MP. De plus, des capteurs pour selfie sont présents sur les écrans intérieur et extérieur.

Grâce à sa charnière de flexion, l'Oppo Find N se transforme facilement en trépied. Avec le mode FlexForm, il est possible d'enregistrer facilement des time lapse en 4K et de profiter des modèles proposés (traînées lumineuses, ciel nocturne, soleil et nuages). Lorsqu'il est incliné à un angle inférieur à 60 degrés, l'écran de l'Oppo Find N déplace automatiquement l'aperçu de l'image vers l'affichage inférieur pour faciliter la prise de vue.

La nouvelle interface de l'appareil photo permet d'utiliser le grand écran intérieur pour prendre des photos d'un côté, tout visualisant et en partageant le dernier cliché de l'autre côté.

Le système photographique arrière peut également être utilisé pour des selfies d'une meilleure qualité : pour cela, il suffit d'utiliser l'écran de couverture pour prévisualiser l'image. De plus, ces autoportraits peuvent être déclenchés grâce à des gestes de la main, de sorte de ne pas avoir besoin de sortir du cadre pour appuyer sur le déclencheur.

Le design

L'Oppo Find N est doté d'un design incurvé 3D sur les bords extérieurs afin de faciliter la prise en main. L'Oppo Find N est disponible en 3 finitions : Noir, Blanc et Violet.

Les performances

L'Oppo Find N est équipé de la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 888, jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.1. Sa batterie a une capacité de 4 500 mAh et la charge SuperVOOC 33W peut charger de 55 % de batterie en 30 minutes et la totalité en 70 minutes. Il est également doté de la recharge sans fil AirVOOC 15 W compatible avec la norme Qi et de la recharge sans fil inversée de 10 W. L'Oppo Find N est également doté d'un lecteur d'empreintes digitales logé dans le bouton d'alimentation, ainsi que d'un double système de haut-parleurs Dolby Atmos pour un son dynamique et réaliste.

L'Oppo Find N est déjà disponible en précommande en Chine et il est commercialisé au prix de 7 699 ¥ (1072 €) pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et 8 999 ¥ (1252 €) pour la version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.