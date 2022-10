26 octobre 2022 à 00h15 par Philippe

Oppo dévoile ses deux nouveaux smartphones l'Oppo A57 et l'Oppo A57s

Oppo a présenté ses modèles A57 et A57s à des prix très abordables pour les petits budgets. Ces modèles ont quelques atouts comme la charge ultra-rapide SUPERVOOC 33W et leur batterie longue durée de 5000 mAh. Il faut savoir que la technologie de charge SUPERVOOC 33W permet de charger complètement ces deux smartphones en 72 minutes. La charge rapide peut aussi récupérer plus de 50 % de la batterie en seulement 30 minutes.

Leur écran HD+ est de 6,56 pouces affichant une définition (1612 x 720 pixels), une luminosité max de 600 nits et un rafraichissement limité à 60 Hz. En utilisation nocturne, les utilisateurs peuvent passer au mode Confort des yeux, ce qui réduit l'émission de lumière bleue de l'écran et diminue la fatigue oculaire.

Le fabricant chinois a opté pour un processeur MediaTek Helio G35 associé à une carte graphique IMG GE8320 à 680 MHz. Par contre, la connectivité est limitée à la 4G. En ce qui concerne la mémoire, Oppo a opté pour une configuration 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire de stockage pour le A57. La capacité mémoire de stockage évolue sur le A57S avec 128 Go de mémoire de stockage. Le stockage est extensible via une carte mémoire pour ces deux versions.

L'Oppo A57 et A57s sont dotés de haut-parleurs Stéréo Super-Linéraires, qui délivrent un son jusqu'à 85 dB. Le mode Ultra Volume de l'Oppo A57 permet de multiplier le volume par 0.44, afin de rendre le son plus clair pour les malentendants. Le traitement du signal Dirac 3.0 améliore le son en exploitant le potentiel du hardware, qu'il s'agisse de musique, de films ou de la bande-son d'un jeu.

ColorOS 12.1

Sous Android 12, ils sont propulsés par ColorOS 12.1, un système d'exploitation qui comporte de nombreuses améliorations logicielles. FlexDrop ouvre la voie du multitâche en exécutant les applications dans des fenêtres mobiles, et la fonction Traduction instantanée à 3-doigts avec Google Lens permet de traduire le texte présent dans une image d'un simple geste. Un tableau de bord dédié à la confidentialité permet à l'utilisateur de voir quelles applications ont accédé aux données de localisation, à l'appareil photo ou au micro au cours des dernières 24 heures. La confidentialité des données liées aux photos peut supprimer les informations de localisation et d'autres données des photos avant qu'elles ne soient partagées.

Les appareils photos

En matière de photographie pour l'A57, les filtres en mode paysage nocturne sont disponibles sur le capteur arrière de 13 MP ainsi que des retouches de portraits pour les selfies sur le capteur frontal de 8 MP. Le mode Nuit améliore les performances en faible luminosité en augmentant l'exposition et en utilisant une technique de calcul à expositions multiples. Les filtres disponibles dans ce mode permettent de prendre des photos en basse lumière grâce aux styles de couleurs Cyberpunk, Cosmopolitan et Éblouissement. Flash Snapshot vient optimiser les paramètres de l'appareil photo et peut capturer jusqu'à 46 clichés en rafale.

L'Oppo A57s dispose quant à lui d'un capteur haute résolution de 50 MP qui utilise le Pixel Binning pour produire des clichés clairs et détaillés de 12,5 MP, quel que soit votre environnement. Le mode portrait utilise le capteur de profondeur de 2 MP pour créer un effet bokeh authentique et apporter un aspect artistique. Les selfies bénéficient d'un capteur frontal de 8 MP et de la fonction Retouches de portrait, qui permet à l'utilisateur de modifier le teint et les détails en quelques secondes à peine.

Prix et disponibilités

L'A57 (4+64Go) est commercialisé en Vert Luisant et Noir Étoilé au prix de 199,90€. Quant à l'A57s (4+128Go), il est disponible en Bleu Ciel et Noir Étoilé au prix public conseillé de 249,90€.