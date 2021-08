26 août 2021 à 06h00 par Philippe

Oppo dévoile une technologie de charge qui protège la batterie

Lors son événement Flash Charge Open Day, le constructeur chinois Oppo, qui est devenu un véritable spécialiste dans le domaine, de recharge ultra rapide, vient de dévoiler un système adaptatif qui permet de mieux préserver la batterie, et d'améliorer la durée de vie des smartphones.

Conçue pour maintenir la vitesse de charge la plus sûre possible, cette technologie de charge ajuste le courant en détectant intelligemment différents scénarios de charge. Cela contribue à réduire un vieillissement prématuré et inhabituel de la batterie, permettant aux utilisateurs de profiter de leur smartphone plus longtemps.

Cinq niveaux de protection

Le fusible contenu dans le système de protection à cinq niveaux est capable de sauter immédiatement en cas d'anomalie ou de surcharge du courant, protégeant ainsi la batterie en l'isolant physiquement de l'alimentation électrique. La conception modernisée du fusible présente une résistance interne plus faible et des performances améliorées, ce qui contribue à renforcer davantage la sécurité de la charge.

Les commutateurs sont en nitrure de gallium (GaN), En effet, pour la première fois, Oppo a utilisé des commutateurs GaN sur ses smartphones. Ces commutateurs sont aussi performants que les commutateurs MOSFET traditionnels en silicone sur une plus petite surface, demandant ainsi moins d'espace, et leur faible impédance et leur fonctionnement à haute tension permettent également de réduire la production de chaleur et d'améliorer l'efficacité de la recharge.

Autre point, le nouveau design de batterie en bi-cellule permet de délivrer la même puissance tout en réduisant le courant électrique et la production de chaleur. La conception de la batterie pousse ce concept un peu plus loin en combinant ces deux cellules de batterie dans la même structure, prenant ainsi moins de place mais offrant le même niveau de sécurité. Cette nouvelle conception permet d'augmenter la capacité de la batterie d'au moins 5 % pour une batterie de même taille.

Par ailleurs, une puce de détection de la sécurité développée exclusivement par Oppo est capable de détecter les dommages subis en temps réel et d'agir en conséquence. Si une chute de tension est considérée nuisible pour la batterie, le smartphone avertit l'utilisateur et lance des mesures de sécurité supplémentaires pour éviter tout problème.

Oppo a également mis au point une batterie équipée d'une structure composite sécurisée grâce à un nouveau collecteur de courant. La batterie utilise un matériau composite logé entre deux couches d'aluminium pour remplacer le choix habituel de l'aluminium. Cette structure " sandwich " est ensuite recouverte d'un matériau de protection pour former la structure à cinq couches du collecteur de courant. Elle décuple la sécurité de la batterie en la protégeant d'éventuels courts-circuits causés par des dommages extérieurs. Des tests effectués en laboratoire ont montré que la nouvelle batterie passe les tests de perforation et de collision avec un taux de réussite de 100 % et ce, sans compromis sur les performances.

L'amélioration principale est au niveau de la durée de vie allongée : la batterie garde 80 % de sa capacité initiale après plus de 1 500 cycles de charge, tout en assurant la vitesse éclair de SuperVOOC 65W.

La vitesse de charge est améliorée dans certains scénarios. La vitesse de charge peut être augmentée en fonction de la puissance maximale que la batterie peut absorber en toute sécurité à un moment donné. Dans le cas de SuperVOOC 65W, il est capable d'augmenter la vitesse d'environ 20 %, soit de charger entièrement une batterie de 4500 mAh en 30 minutes.

Cette technologie est également capable de trouver intelligemment l'équilibre optimal entre le courant de charge et la montée en température dans divers scénarios d'utilisation. De fait, l'utilisateur peut consulter le smartphone pendant la recharge rapide sans aucune gêne.

Rechargement en conditions extrêmes

En plus de rendre VOOC plus sûre, le constructeur a également exploré les moyens d'optimiser la technologie de charge en situation de froid extrême, qui peut provoquer un court-circuit dans les batteries lithium-ion La solution de charge à ultra-basse température d'Oppo utilise des algorithmes pour déterminer la température de charge optimale et régler la température avant de commencer à charger. Les résultats des tests montrent que la batterie est capable d'augmenter sa température de -20° à 10° en quelques dizaines de secondes à peine, permettant ainsi une recharge en toute sécurité.