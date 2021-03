30 mars 2021 à 05h00 par Philippe | 31 mars 2021 à 06h06

L'Oppo Find X3 Pro récompensé au Red Dot Design Award

Le fabricant chinois Oppo a remporté le prestigieux Red Dot Award pour le design du Oppo Find X3 Pro.

Ce concours est l'une des compétitions mondiales les plus importantes en matière de design produit. Il faut savoir que le Red Dot Design Award décerne des prix depuis 1954 afin de valoriser des produits qui se démarquent au niveau de leur design dans les différentes catégories présentées.

En effet, lors des résultats du concours international de design Red Dot Design Award, l'élégance classique et les touches futuristes de ce modèle ont été particulièrement appréciées par le jury du Red Dot.

Les caractéristiques Oppo Find X3 Pro

Propulsé par le processeur 5G Qualcomm Snapdragon 888, l'Oppo Find X3 Pro 5G est équipé de 4 capteurs photo et d'un écran immersif. La configuration au dos de l'appareil est de 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MP. A l'avant, l'objectif est de 32 MP. Il est le premier smartphone de la marque capable de capturer et d'afficher un milliard de couleurs.

L'Oppo Find X3 Pro 5G est également le premier smartphone équipé de deux capteurs photo de 50 MP avec un capteur Sony IMX766. L'Oppo Find X3 Pro offre aussi un traitement d'image et de vidéo 10 bits, qui est une fonction de niveau reflex permettant une meilleure qualité vidéo, avec une plage dynamique plus large et une profondeur de couleurs supérieure.

Profitant également de ses capacités 10 bits grâce au mode Cinéma, l'Oppo Find X3 Pro est doté d'un affichage 4K et d'un enregistrement vidéo au format LOG. Ce mode permet également un contrôle manuel total de l'ISO, de la balance des blancs, de la vitesse d'obturation et de la mise au point. De plus, l'Oppo Find X3 Pro possède un capteur ultra grand-angle doté d'une lentille de surface freeforme, permettant de réduire au maximum la distorsion sur les bords de l'image.

Grâce au système de gestion des couleurs Full-path de 10 bits, l'Oppo Find X3 Pro capture et enregistre des photos et des vidéos avec plus d'un milliard de couleurs. Son écran est de 6.7 pouces. De plus, les applications, les jeux et les divertissements bénéficient d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une résolution QHD+.

La batterie a une capacité de 4500 mAh. Il profite de la technologie de recharge rapide SuperVOOC 65W, de la recharge sans fil AirVOOC 30W et de la recharge inversée. Ce modèle mesure 63.6 x 74.0 x 8.26 mm et pèse 193 grammes. Sa mémoire interne non extensible est de 256 Go et sa mémoire Ram est de 12 Go.

L'Oppo Find X3 Pro 5G sera commercialisé à 1149,90€ en Bleu et Noir Brillant.