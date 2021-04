08 avril 2021 à 06h00 par Philippe | 09 avril 2021 à 07h51

Oppo lance son bracelet connecté muni d'un capteur SpO2

Doté d'un capteur contrôlant la saturation en oxygène du sang (SpO2) à chaque seconde pendant le sommeil, l'Oppo Band offre également 12 modes dédiés à l'entraînement sportif pour les plus actifs. Côté design, l'OPPO Band est pourvu d'un écran AMOLED de 1,1 pouce.

L'Oppo Band prend en charge la surveillance précise du sommeil, de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang (SpO2) pour fournir une analyse complète de la qualité du sommeil.

La surveillance continue du taux de SpO2 est rendue possible grâce à l'intégration d'un capteur optique d'oxygène sanguin. Ce composant permet à l'Oppo Band de surveiller en continu la saturation en oxygène du sang lorsque l'utilisateur est endormi. Au cours d'un cycle de huit heures, il n'effectue pas moins de 28 800 mesures.

L'Oppo Band est également équipé d'un moniteur de fréquence cardiaque capable de surveiller le cœur de l'utilisateur dans la journée. Si la fréquence devient trop élevée, le bracelet vibre pour avertir l'utilisateur d'un rythme cardiaque irrégulier.

Le bracelet profite de 12 modes pour la marche, le vélo, la natation ou encore le yoga. Il enregistre les données de l'entraînement et permet à l'utilisateur de vérifier ses progrès dans l'application HeyTap Health.

Les bracelets de l'OPPO Band sont disponibles en deux modèles - une version sport, et une version "style". La version sport est disponible noire. La version "style", de son côté, se décline en noir et en vanille, et intègre un design avec une boucle métallique. Cette version "style" est fournie avec deux bracelets, un "style" (noir ou vanille) ainsi qu'un bracelet sport noir.

En ce qui concerne le cadran, l'OPPO Band offre plus de 40 modèles différents. En ce qui concerne la batterie, l'OPPO Band est équipé d'un processeur combinant hautes performances et faible consommation. Doté d'une grande batterie de 100 mAh, il peut être entièrement rechargé en à peine 1h30 et offrir jusqu'à 12 jours d'autonomie sur une seule charge.

L'OPPO Band est disponible au prix public de 59,90 euros avec deux bracelets compris dans le pack dont 1 version sport et 1 version style.