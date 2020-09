22 septembre 2020 à 05h00 par Philippe

Oppo lance l'interface ColorOS 11 basée sur Android 11

Crédit Photo : Oppo

Le fabricant chinois Oppo a dévoilé ColorOS 11. Basée sur Android 11, cette nouvelle interface contient les dernières nouveautés du système d'exploitation tout en renforçant la sécurité des applications et des contenus.

En effet, ColorOS 11 intègre de nouvelles fonctionnalités en matière d'organisation et d'efficacité comme la traduction instantanée à 3 doigts qui permet de traduire un texte entier en réalisant une simple capture d'écran avec 3 doigts. La fonction Flexdrop, qui est une nouvelle fonctionnalité multitâche, permetant aux utilisateurs de regarder une vidéo tout en échangeant des messages. Il est même possible de contrôler les appareils connectés de leur maison sans avoir à télécharger d'application tierce.

Afin d'optimiser la batterie, le nouveau mode économie d'énergie donne la possibilité de sélectionner six applications fonctionnant en batterie faible. Le mode Battery Guard, quant à lui, protège le téléphone des dommages causés par des recharges prolongées et des niveaux de tension instables en bloquant la recharge à 80% pendant la nuit, et en rechargeant habilement le reste avant que l'utilisateur ne se réveille.

Les smartphones font souvent l'expérience de coupures et de ralentissements ; Pour limiter ces désagréments, ColorOS 11 propose UI First 2.0 qui allie une technologie anti-ralentissement propriétaire d'Oppo avec Quantum Animation - la RAM est optimisée de 45%, le temps de réponse de 32% et la fréquence d'affichage de 17%.

Enfin, la fonction SuperTouch s'adapte aux différents usages et optimise le temps de réponse tactile afin d'améliorer la fluidité du système.

ColorOS 11 intègre les toutes dernières options de confidentialité ajoutées à Android 11, tout en créant une série de fonctionnalités visant à la protection de la confidentialité et la sécurité des données. Private System crée un système séparé où un double des applications et des données, qui fonctionne indépendamment, est uniquement accessible via empreinte digitale ou mot de passe.

De plus, un nouveau raccourci vers App Lock permet de protéger certaines applications via mot de passe, empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Le système d'autorisation a également été renforcé, grâce à des autorisations temporaires qui réinitialisent la caméra, le micro et la localisation lorsque ces applications sont fermées. De plus, les autorisations de réinitialisation automatique rétablissent les paramètres d'autorisation des applications par défaut si celles-ci n'ont pas été utilisées depuis longtemps. Il faut aussi savoir que les applications malveillantes n'ont pas accès aux données d'autres apps ou à celles du téléphone car elles ont besoin d'une autorisation de l'utilisateur.

Le déploiement de ColorOS 11 est disponible sur les séries Find X2 et Reno 3. Au total, plus de 28 modèles vont bénéficier de l'interface, qu'il s'agisse des séries Find, Reno et A.