13 septembre 2021 à 02h16 par Philippe

Oppo lance sa nouvelle gamme de smartphones 5G Reno6 et 6 Pro

Un an après la sortie de sa série Reno 4, Oppo revient sur le devant de la scène avec non pas la série 5 mais les Reno6 et 6 Pro.

Ces deux modèles sont respectivement équipés d'un écran de 6,5 pouces pour l'Oppo Reno6 Pro 5G et de 6,43 pouces pour l'Oppo Reno6 5G, tout en bénéficiant chacun d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Leur capteur de luminosité à 360° permet en outre d'améliorer la précision des réglages automatiques de la luminosité de l'écran, les rendant plus confortables. De plus, ils sont également certifiés Netflix HD/HDR et Amazon Prime Video HD/HDR, pour des contenus de haute qualité. Le modèle pro bénéficie en plus de la certification HDR10+.

Les écrans de ces deux modèles sont également certifiés SGS pour garantir le confort des yeux et éviter toute gêne à l'utilisation, notamment avec la lumière bleue.La dernière série Reno6 5G est également optimisée pour garantir une meilleure expérience de jeu immersive grâce au retour tactile des vibrations émises par le moteur linéaire d'axe Z (X pour le Reno6). Une palette complète de fonctions personnalisées comme le démarrage rapide, le mode Concentration et la technologie Hyperboost 4.0, contribuent à créer également une meilleure expérience.

Oppo Reno6 Pro 5G

A l'instar de ses prédécesseurs, l'Oppo Reno6 Pro 5G conserve son design ultra fin avec une épaisseur de 7,99 mm et un poids de 188 grammes.

Sous Android 11 et la dernière version ColorOS 11.3, l'Oppo Reno6 Pro 5G fonctionne sur la plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 870 et le processeur Kryo 585, qui peut monter jusqu'à 3,2 GHz. Le Reno6 Pro est d'ailleurs équipé d'une chambre à vapeur ultra large de presque 32 cm², pour une épaisseur d'environ 0,4 mm pur refroidir le mobile.

La technologie Extension de RAM virtuelle permet de transformer une partie de la mémoire ROM disponible en espace RAM. Les 12 Go de mémoire vive de l'Oppo Reno6 Pro 5 G peuvent ainsi être complétés par 3, 5 ou 7 Go.

Côté photo, il est doté d'un quadruple capteur de 50 MP grand-angle et d'une stabilisation optique, d'un capteur de 16 Mpx avec un ultra grand-angle, d'un troisième module avec une optique à 52 mm (zoom 2x) et d'un module de 2 Mpx avec un objectif macro. Il est possible de filmer jusqu'en 4K à 60 i/s, tout en gardant le point sur le sujet. A l'avant, on retrouve un objectif de 32 Mpx.L'Oppo Reno6 Pro 5G se décline en deux finitions, Bleu Arctique et Gris lunaire, avec une configuration de 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage non extensible.

L'Oppo Reno6 Pro 5G est disponible au prix de 799€.



Oppo Reno6 5G

Le Reno6 5G est plus compact avec une épaisseur de 7,59 mm et un poids de 182 grammes.

Au niveau de la technologie Extension de RAM virtuelle permettant de transformer une partie de la mémoire ROM disponible en espace RAM, les 8 Go de RAM de l'Oppo Reno6 5 G peuvent se transformer en 10, 11 ou même 13 Go.

Le capteur principal de 64 mégapixels est complété par un ultra grand-angle de 8 Mpx et par un module macro de 2 Mpx ; le tout est accompagné de fonctions logicielles tournées vers la créativité. A l'avant, il bénéficie d'un appareil photo de 32 Mpx.

Sous Android et la version ColorOS 11.3, l'Oppo Reno6 5G profite de la puce 5G Mediatek Dimensity 900 et de 8 Go de RAM et d'une charge rapide. Sa mémoire en interne est de 128 Go non extensible.

L'Oppo Reno6 5G est disponible en deux coloris : Bleu Arctique et Noir Stellaire au prix de 499 €.