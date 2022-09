09 septembre 2022 à 00h15 par Philippe | 09 septembre 2022 à 07h45

Oppo lance en France sa première tablette : l'Oppo Pad

Oppo a profité du lancement officiel de la gamme Oppo Reno8 à Paris pour révéler sa première tablette Oppo sur le marché européen : l'Oppo Pad. Oppo propose déjà plusieurs tablettes en Chine, par contre, le fabricant chinois était jusqu'à ce jour absent sur le marché français et européen.

L'Oppo Pad est dotée d'un design bicolore de métaux entrecroisés, combinant une texture Oppo Glow en 3D sur la partie supérieure du panneau arrière avec des rainures qui confèrent à la tablette une meilleure prise en main, le tout en évitant les empreintes digitales. La partie inférieure de la face arrière, quant à elle, a été sablée avec des grains de seulement 0,15 mm pour créer une surface à la fois lisse et facile à prendre en main. La tablette pèse 440 grammes et mesure 6,94 mm d'épaisseur.

L'Oppo Pad est fourni avec ColorOS for Pad, un système d'exploitation conçu spécialement pour tablette. Celui-ci prend notamment en charge les contrôles tactiles tels que l'écran partagé à deux doigts, la fenêtre flottante à quatre doigts et la barre latérale. De plus, deux nouvelles fonctionnalités multi-écrans sont intégrées pour assurer la continuité entre les appareils : le glisser-déposer de fichiers et le partage du presse-papiers. La première permet aux utilisateurs de transférer facilement des fichiers de leur smartphone Oppo vers l'Oppo Pad en utilisant le glisser-déposer : une fois sur le grand écran de la tablette, les photos et les vidéos sont plus faciles à modifier. Grâce au partage du presse-papiers, les utilisateurs sont en mesure de copier-coller du texte de manière transparente sur le smartphone et la tablette, passant à la vitesse supérieure en matière de productivité.

L'Oppo Pad est alimentée par le processeur Qualcomm Snapdragon 680. Grâce à son architecture à 8 cœurs, il permet aux utilisateurs de travailler et de jouer sans interruption - même en mode multitâche. L'Oppo Pad est également dotée d'un écran HD 2K de 10,36 pouces, certifié par TÜV Rheinland pour le confort oculaire et la protection contre la lumière bleue. De plus, l'Oppo Pad est équipée de 4 haut-parleurs Dolby Atmos pour un son de haute qualité ainsi qu'une expérience d'écoute immersive. Sa grande batterie est de 7 100 mAh.

Prix et disponibilité

L'Oppo Pad est disponible sur la boutique Oppo et chez Boulanger en Gris en version 4 Go de RAM + 64 Go de stockage à 299,90 €. Quant au modèle 4 Go de RAM + 128 Go de stockage, il sera disponible à 349,90 € à partir de mi-septembre.