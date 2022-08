22 août 2022 à 00h15 par Philippe

Oppo remporte une nouvelle fois le prix EISA du smartphone haut de gamme

Chaque année des spécialistes de la haute technologie, du son et de l'image se retrouvent lors des EISA Awards. A cette occasion, les meilleurs produits de l'année sont passés au crible et ceux qui sortent vraiment du lot sont récompensés. Les prix EISA sont décernés par le plus grand panel indépendant au monde composé par plus de 61 magazines et sites web spécialisés très respectés dans le secteur. Cette année, un nouveau smartphone de la gamme Oppo a été élu pour la deuxième année consécutive : l'Oppo Find X3 Pro.

En effet, lors de la cérémonie des EISA Awards, le Oppo Find X5 Pro, a remporté le prix "Advanced Smartphone" pour la troisième année consécutive.

Paul Miller, président de l'EISA, s'est également exprimé : "En intégrant un système photographique supérieur doté d'une technologie de stabilisation avancée, une batterie exceptionnelle et un design premium, l'impressionnant OPPO Find X5 Pro est un smartphone dont les caractéristiques définissent les plus hauts standards actuels. À l'intérieur d'un châssis à la façade en verre, fini en céramique blanche ou noire, se trouve un processeur octa-core Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nm ainsi qu'un stockage pouvant atteindre 512 Go et 12 Go de RAM. Associé à son écran AMOLED LTPO 2.0 de 170 mm avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l'OPPO Find X5 Pro offre des fonctionnalités imbattables. Et avec son puissant capteur principal de 50 MP complété par un objectif ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 13 MP stabilisé OIS, nous le classons de loin comme le smartphone le plus performant au monde à l'heure actuelle."

Les performances du Oppo Find X5 Pro

La vidéo de nuit a été un véritable défi pour ce modèle. C'est pourquoi Oppo a conçu le processeur MariSilicon X d'imagerie capable d'améliorer les moments mal éclairés sans en sacrifier les couleurs.

Basé sur un processeur gravé en 6 nanomètres, MariSilicon X est doté d'une grande puissance de calcul grâce à l'IA. Le résultat est une perception de la résolution vidéo nocturne quatre fois plus précise, moins de grain avec une reproduction plus fidèle des couleurs. MariSilicon X rend la vidéo 4K possible la nuit, où chaque image est aussi nette qu'une photo.

Si MariSilicon X est un élément clé du système photographique de l'Oppo Find X5 Pro, ses deux capteurs Sony IMX766 grand angle et ultra grand angle jouent aussi un rôle central avec leur résolution de 50 MP et une taille de capteur de 1/1,56".

L'appareil photo grand angle du modèle pro est également équipé d'une stabilisation optique d'image à 5 axes qui s'améliore à chaque utilisation pour contrer les tremblements de la main ou bien réduire le bruit d'image pour des scènes plus nettes.

Le mode vidéo de nuit 4K est également compatible avec les deux capteurs grand angle et ultra grand angle. De plus, l'Oppo Find X5 Pro est équipé d'un capteur frontal amélioré avec une définition de 32 MP qui est aussi supporté par le processeur MariSilicon X. En outre, ce capteur fonctionne avec le mode " Always ON" qui permet de maintenir l'écran allumé tant que l'utilisateur le regarde, et d'utiliser des gestes avec la main pour décrocher ou naviguer dans les applications.

L'Oppo Find X5 Pro intègre les logiciels Hasselblad pour affiner et apporter les couleurs les plus réalistes à chaque photo.

Il est résistant aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière grâce à son indice IP68.

L'écran AMOLED incurvé du Find X5 Pro, est de 6,7 pouces avec une résolution WQHD+ et une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 de 100 %. Il est capable d'afficher plus d'un milliard de couleurs et de créer des dégradés subtils, il prend en charge toute la profondeur et la gamme des changements de couleurs.

Enfin, grâce au 1er système d'étalonnage des couleurs multi-luminosité en son genre, l'Oppo Find X5 Pro améliore les performances d'affichage en créant des couleurs homogènes en basse lumière comme en forte intensité.

Il est propulsé par un processeur multi cœur Snapdragon 8 Gen 1. Sur le plan de l'autonomie, Oppo a redoublé d'efforts pour augmenter la durée de vie et améliorer la gestion de l'énergie il dispose d'une grande batterie bi-cellulaire de 5000 mAh qui profite de surcroît de la nouvelle technologie intelligente Battery Health Engine, permettant de prolonger nettement ses performances en doublant le nombre de cycle de charge à hauteur de 1600, soit le double du standard généralement pratiqué par l'industrie (800 cycles).

Grâce à la technologie de recharge rapide SUPERVOOCTM 80W, l'Oppo Find X5 Pro peut être rechargé à 50 % de sa capacité totale en 12 minutes - et avec AIRVOOCTM 50W, il peut atteindre 100 % de sa capacité en seulement 47 minutes, et sans fil.

L'interface de ColorOS 12.1 est combinée au système d'exploitation Android 12, celle-ci offre des expériences et des fonctionnalités de confidentialité plus poussées, tout en maintenant un accès complet au Google Play Store.

L'Oppo Find X5 Pro est disponible en deux coloris : Noir Glacé et Blanc Céramique. Son prix est de 1299.90 €.