29 août 2021 à 21h00 par Philippe | 30 août 2021 à 03h45

Oppo renforce sa gamme A avec les A16 et A16s NFC

Oppo lance deux nouveaux smartphones : l'OPPO A16 et l'OPPO A16s NFC. Ces deux modèles se distinguent par leur écran Eye Care (à faible lumière bleue) de 6,5 pouces et leur batterie de 5000 mAh.

Au niveau de l'écran, ils sont équipés de cristaux liquides LCD. Le taux d'occupation de la face avant est de presque 89 % et la résolution HD+ est de 1600 x 720 pixels.

Ces smartphones sont pourvus d'un objectif principal de 13 MP, mais également d'un objectif Macro de 2 MP et d'un capteur de profondeur de 2 MP. À l'avant, les Oppo A16 et A16s NFC sont dotés d'un capteur de 8 MP.

Grâce à une série d'optimisations, telles que Super Veille de Nuit, ces smartphones utilisent à peine plus de 1% de batterie la nuit, entre 23h et 7h ; et, avec 5% de batterie, ils donnent accès à presque 2 heures d'appels grâce au mode Super Économies d'Énergie.

Le déverrouillage est possible par reconnaissance faciale ou par empreinte digitale sur la tranche du smartphone.

Les OPPO A16 et A16s NFC sont également équipés de Smart Temperature Control, une fonctionnalité permettant de réduire le courant pendant la recharge et d'éviter que le smartphone ne surchauffe. Ces modèles sont munis d'un connecteur de type C, qui possède des protections supplémentaires contre la température et les liquides par rapport au port micro-USB habituel, moins facile à connecter et déconnecter.

Ces smartphones fonctionnent sous le système d'exploitation ColorOS 11.1. Concernant la capacité de stockage, les deux modèles disposent de 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage. Les Oppo A16 et A16s sont munis d'un lecteur de carte SD qui permet d'ajouter jusqu'à 256 Go de mémoire supplémentaire. Leur poids est de 190 grammes et ils mesurent 168,8 x 75,6x 8,4 mm.

Les OPPO A16 et A16s sont disponibles en deux coloris : Noir Cristal et Bleu Perle. L'OPPO A16 est disponible au tarif de 179€. Quant à l'Oppo A16s NFC, il est commercialisé au prix de 189€.