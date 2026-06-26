26 juin 2026 à 00h00 par Philippe | 26 juin 2026 à 06h24

OPPO Reno16 : une nouvelle génération plus ambitieuse portée par l'IA, la photo et un design original

À peine six mois après le lancement des Reno15, OPPO renouvelle déjà sa gamme de smartphones milieu de gamme premium avec les Reno16. Le constructeur chinois poursuit ainsi son rythme de renouvellement soutenu en dévoilant une famille composée des Reno16 Pro, Reno16, Reno16 F et Reno16 FS, ce dernier ne se distinguant que par une capacité de stockage plus importante. Cette nouvelle génération conserve l'ADN de la série, qui repose sur un équilibre entre design, photographie et performances, mais introduit plusieurs nouveautés destinées à renforcer l'expérience utilisateur, notamment grâce à l'intelligence artificielle.

Le constructeur met cette fois l'accent sur une nouvelle identité visuelle baptisée « 3D Pop Planet », sur une palette d'outils créatifs dopés à l'IA ainsi que sur ColorOS 16, qui enrichit les usages quotidiens avec de nouvelles fonctions intelligentes. Les évolutions matérielles restent cependant relativement mesurées selon les modèles, tandis que les prix connaissent une hausse particulièrement importante, repositionnant les Reno16 sur un segment plus premium que leurs prédécesseurs.

Une série Reno16 tournée vers la créativité et l'intelligence artificielle

Avec les Reno16, OPPO fait évoluer le design de sa gamme en proposant une finition particulièrement originale. La version Blanc Pop inaugure une technologie baptisée HoloVerse 3D qui exploite des millions de microlentilles afin de produire un effet de profondeur inédit. Selon l'éclairage et l'angle de vue, les motifs semblent flotter sous la surface du smartphone, rappelant les formes d'une nébuleuse. L'effet visuel apporte une véritable signature à cette nouvelle génération, tout en conservant une finition particulièrement soignée.

Le constructeur soigne également la qualité de fabrication avec une coque arrière monobloc sculptée à froid qui intègre naturellement le bloc photo afin d'offrir un aspect plus homogène. Ce choix améliore également la prise en main et limite l'accumulation de poussière autour des modules photographiques. Les Reno16 et Reno16 Pro conservent un format relativement compact grâce à leur écran AMOLED de 6,32 pouces associé à un cadre en aluminium de qualité aérospatiale, tandis que le Reno16 F privilégie une dalle plus généreuse de 6,57 pouces destinée aux utilisateurs recherchant un meilleur confort pour la vidéo ou les jeux.

Au-delà de son design, la série Reno16 met l'accent sur la création de contenus. Les trois smartphones disposent d'une caméra frontale ultra grand-angle de 50 mégapixels avec un champ de vision de 100 degrés afin de faciliter les selfies de groupe. À l'arrière, OPPO généralise une configuration composée d'un capteur principal stabilisé, d'un téléobjectif dédié aux portraits offrant un zoom optique d'environ 3,5 fois et d'un ultra grand-angle destiné aux paysages ou aux scènes nécessitant un champ de vision plus large.

La photographie bénéficie également de nouvelles fonctions logicielles. La fonction Pop Cam permet d'appliquer instantanément différents rendus inspirés des appareils photo argentiques, avec des effets Digicam, Instant Film ou Light Leak directement intégrés à l'application photo. Les utilisateurs peuvent ensuite prolonger cette créativité grâce au nouvel espace Create, qui centralise plusieurs outils alimentés par l'intelligence artificielle. AI Remix Collage facilite la création de compositions mêlant photos, vidéos courtes, textes et stickers animés, tandis que Popout Collage 2.0 autorise des effets de profondeur où les sujets semblent sortir du cadre. Les amateurs de vidéo profitent également de la fonction 4K Auto Straighten, qui stabilise automatiquement les séquences réalisées en mouvement, ainsi que de Dual View Video 2.0 permettant de passer plus facilement d'un objectif à l'autre pendant l'enregistrement.

L'intelligence artificielle ne se limite pas à la photo. ColorOS 16 introduit notamment AI Mind Space, accessible grâce à la nouvelle touche AI Snap Key. Cette fonction permet d'enregistrer rapidement le contenu affiché à l'écran afin de le retrouver ultérieurement. AI Bill Manager est capable de reconnaître automatiquement des tickets de caisse ou des reçus afin de les classer sous forme de relevés de dépenses, tandis qu'AI Mind Pilot coordonne différents modèles d'intelligence artificielle pour fournir des réponses plus adaptées au contexte ou comparer plusieurs résultats selon les besoins de l'utilisateur. OPPO ajoute également AI Menu Translation, une fonction destinée aux voyageurs capable d'expliquer le contenu de menus étrangers bien au-delà d'une simple traduction.

OPPO Reno16 Pro : le modèle le plus ambitieux de la famille

Le Reno16 Pro représente le porte-étendard de cette nouvelle génération. Malgré son positionnement haut de gamme au sein de la série, il conserve un format compact devenu relativement rare sur le marché. Son écran AMOLED de 6,32 pouces offre un excellent compromis entre confort d'affichage et facilité d'utilisation à une main. Les joueurs profitent en outre d'un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz dans les jeux compatibles, garantissant une animation particulièrement fluide.

Sous le capot, OPPO fait évoluer sa plateforme technique avec le MediaTek Dimensity 8550 Super. Cette puce est associée à 12 Go de mémoire vive et à 512 Go de stockage, une configuration pensée aussi bien pour le multitâche que pour les applications gourmandes en ressources. Le constructeur complète cet équipement par AI HyperBoost 3.0, un système chargé d'optimiser les performances selon les usages, tandis qu'un nouveau dispositif de refroidissement améliore la dissipation thermique lors des longues sessions de jeu ou d'enregistrement vidéo.

La photographie constitue l'un des principaux arguments du Reno16 Pro. Le smartphone embarque un capteur principal Ultra Clear de 200 mégapixels stabilisé optiquement. Cette définition particulièrement élevée permet non seulement de capturer un très grand niveau de détail, mais aussi d'effectuer des recadrages importants sans dégrader excessivement la qualité de l'image. Ce capteur est accompagné d'un téléobjectif dédié au portrait proposant un zoom optique d'environ 3,5 fois ainsi que d'un ultra grand-angle pour les paysages ou les scènes urbaines. À l'avant, la caméra selfie de 50 mégapixels assure des autoportraits détaillés tout en offrant un champ de vision suffisamment large pour les photos de groupe.

L'autonomie repose sur une batterie de 6 000 mAh compatible avec la recharge rapide SUPERVOOC de 80 W. Celle-ci permet de récupérer rapidement plusieurs heures d'utilisation en seulement quelques minutes de charge. La connectivité bénéficie également des améliorations apportées par AI LinkBoost 4.0, une technologie destinée à maintenir une connexion plus stable dans les zones fortement fréquentées ou lorsque le réseau est plus faible.

Le Reno16 Pro se montre également particulièrement robuste. Il bénéficie des certifications IP68, IP69 et IP69K qui garantissent une excellente résistance à l'eau, à la poussière ainsi qu'aux projections d'eau sous haute pression. Les fonctions Splash Touch et Glove Touch permettent quant à elles d'utiliser l'écran même lorsque les doigts sont mouillés ou lorsque l'utilisateur porte des gants, un avantage appréciable dans certaines situations du quotidien.

OPPO Reno16 : un modèle compact qui gagne en polyvalence

Le Reno16 reprend le même format compact de 6,32 pouces que la version Pro tout en s'appuyant sur une plateforme Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Il est proposé avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, une configuration destinée à répondre aussi bien aux usages quotidiens qu'au multitâche ou au divertissement.

La partie photo évolue avec l'adoption d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels plus performant que celui de la génération précédente. Le smartphone conserve également un capteur principal stabilisé, un téléobjectif optique et une caméra frontale de 50 mégapixels. Comme le modèle Pro, il profite de l'ensemble des fonctions de retouche assistées par intelligence artificielle ainsi que des nouveaux outils créatifs intégrés à ColorOS 16.

L'autonomie repose sur une batterie de 6 000 mAh compatible avec la charge SUPERVOOC 80 W. Les certifications IP68, IP69 et IP69K, la connectivité optimisée par AI LinkBoost 4.0 ainsi que les fonctions d'utilisation sous la pluie ou avec des gants complètent une fiche technique particulièrement solide.

OPPO Reno16 F : un smartphone plus accessible qui monte en gamme

Positionné sur le segment le plus abordable de la famille, le Reno16 F profite néanmoins de plusieurs améliorations importantes. Son écran AMOLED de 6,57 pouces offre un affichage plus immersif, tandis que le smartphone adopte un processeur MediaTek Dimensity 7300. Il est commercialisé en deux versions : le Reno16 F avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, et le Reno16 FS qui double cette capacité avec 512 Go.

L'évolution la plus notable concerne la photographie avec l'arrivée d'un véritable téléobjectif de 50 mégapixels remplaçant l'ancien capteur macro. Il conserve également un capteur principal stabilisé, un ultra grand-angle ainsi qu'une caméra selfie de 50 mégapixels. Comme les autres modèles de la gamme, il bénéficie de toutes les nouvelles fonctions créatives reposant sur l'intelligence artificielle.

Sa batterie de 6 500 mAh constitue même la plus généreuse de la série. Compatible avec la recharge rapide SUPERVOOC 80 W, elle vise une utilisation intensive tout au long de la journée. Le Reno16 F profite lui aussi des certifications IP68, IP69 et IP69K, ainsi que des technologies AI LinkBoost 4.0, Splash Touch et Glove Touch.

Avec cette nouvelle génération, OPPO introduit également le Bubble, un petit accessoire magnétique doté d'un écran AMOLED permettant d'utiliser les capteurs arrière pour réaliser des selfies, de servir de déclencheur à distance ou encore d'afficher des animations personnalisées.

OPPO Reno16 FS : davantage de stockage sans compromis sur les fonctionnalités

Aux côtés du Reno16 F, OPPO commercialise également le Reno16 FS, une variante qui reprend l'intégralité de la fiche technique du modèle standard tout en offrant une capacité de stockage plus généreuse.

Le smartphone conserve ainsi son écran AMOLED de 6,57 pouces, son processeur MediaTek Dimensity 7300, sa batterie de 6 500 mAh compatible avec la charge rapide SUPERVOOC 80 W, ainsi que son triple module photo composé d'un capteur principal stabilisé, d'un téléobjectif avec zoom optique d'environ 3,5x et d'un ultra grand-angle.

Il bénéficie également de la caméra frontale de 50 mégapixels, des nouveaux outils créatifs dopés à l'intelligence artificielle, de ColorOS 16, des certifications IP68, IP69 et IP69K, ainsi que des technologies AI LinkBoost 4.0, Splash Touch et Glove Touch. La principale différence réside dans sa mémoire interne, portée à 512 Go contre 256 Go sur le Reno16 F.

Cette capacité supplémentaire permet de stocker davantage de photos, de vidéos en haute définition, de jeux et d'applications, sans avoir à gérer régulièrement l'espace disponible. Cette déclinaison s'adresse ainsi aux utilisateurs les plus exigeants en matière de stockage, tout en conservant les mêmes performances et la même expérience utilisateur que le Reno16 F.

Prix et disponibilité

La série OPPO Reno16 sera disponible en France à partir du 3 juillet, après une phase de précommandes déjà ouverte sur le site officiel de la marque ainsi que chez plusieurs enseignes partenaires. Pour accompagner ce lancement, OPPO propose une offre promotionnelle valable jusqu'au 31 juillet, permettant de bénéficier d'un tarif préférentiel sur l'ensemble de la gamme.

Le Reno16 Pro, équipé de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, est ainsi proposé au prix de lancement de 899 euros, avant de retrouver son tarif conseillé de 1 099 euros. Le Reno16, dans sa configuration 8 Go / 512 Go, est affiché à 799 euros durant cette période, puis passera à 899 euros.

Le Reno16 F, doté de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, est commercialisé à 549 euros au lancement avant d'être proposé à 699 euros, tandis que le Reno16 FS, qui embarque 512 Go de stockage, est lancé à 649 euros avant de passer à 799 euros.

Les clients qui précommandent l'un de ces smartphones peuvent également choisir un cadeau parmi une paire d'écouteurs OPPO Enco Air 5, une coque de protection magnétique ou un adaptateur secteur SUPERVOOC 80 W.

La gamme sera également distribuée chez plusieurs partenaires, notamment Bouygues Telecom, Fnac Darty, Boulanger et LDLC, avec des offres complémentaires pouvant inclure jusqu'à 150 euros de cashback, ainsi que des remises étudiantes et des bonus de reprise pour les anciens smartphones.