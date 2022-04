28 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Oppo Reno7, un smartphone dédié aux jeunes qui mise sur la photo

L'Oppo Reno7 est un smartphone de milieu de gamme qui mise sur le design et la photo afin de se démarquer sur cette gamme très concurrentielle.

L'Oppo Reno7 possède un capteur selfie ultra sensible (IMX709) co-développé avec Sony. Ce modèle dispose de nombreuses optimisations matérielles et logicielles : jusqu'à 13 GO de RAM (8 + 5 Go), une batterie longue durée de 4 500 mAh et une technologie de charge rapide SUPERVOOCTM 33W.

L'Oppo Reno7 est doté d'un capteur principal de 64 MP, d'un capteur de profondeur de 2 MP et d'une lentille microscope de 2 MP avec un grossissement de 15x ou 30x. Équipée d'une lumière orbitale, la lentille microscope aide les utilisateurs à explorer le monde microscopique en émettant une lumière lorsque le capteur est utilisé ou bien lorsque l'utilisateur reçoit une notification, joue à un jeu ou recharge son smartphone.

À l'avant, la caméra selfie de 32 MP est équipée de l'IMX709, un capteur de pointe co-développé avec Sony. Celui-ci est doté d'un nouveau réseau de pixels RGBW et de l'algorithme "Quadra Binning", développé par Oppo afin de permettre au capteur de capturer 60 % de lumière en plus que les capteurs RVB standard tout en réduisant le bruit d'image jusqu'à 35 %. Les images obtenues sont donc plus claires et lumineuses, même dans l'obscurité.

En complément de la partie matérielle, l'Oppo Reno7 est doté de plusieurs fonctionnalités logicielles : Mode portrait Pro, Selfie HDR, retouche naturelle par l'IA, palette IA, mode Extra-HD 108 MP.

Le Mode Portrait Pro, à la manière d'un appareil reflex numérique, capture en un seul clic des portraits au flou d'arrière-plan appelé effet Bokeh. De plus, il permet d'améliorer les performances du capteur et de résoudre les problèmes de coloration de la peau.

La fonction Selfie HDR permet de prendre des autoportraits nets, quelles que soient les conditions d'éclairage. Cette fonction détecte automatiquement le niveau de luminosité afin de supprimer la lumière vive et de faire ressortir chaque détail.

Un design ultra fin

L'Oppo Reno7 présente un châssis ultra fin et une finition Noire Stellaire. L'Oppo Reno7 utilise le design Oppo Glow. L'Oppo Reno7 est doté d'un cadre à bords plats pour un poids total d'environ 175 g de 7,49 mm pour le modèle Noir Stellaire.

À l'avant, l'écran AMOLED est de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+. Il est certifié Amazon HD et Amazon Prime vidéo HD.

Des performances améliorées

L'Oppo Reno7 est doté d'une batterie, de 4 500 mAh et de SUPERVOOCTM 33W, une fonctionnalité de charge rapide lui permettant de regagner 100 % de sa capacité en 60 minutes. De plus, il est équipé de la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 680 4G.

Concernant la configuration de l'Oppo Reno7, elle est de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Avec la technologie d'extension de la RAM, il est possible d'augmenter la mémoire vive de 2 Go, 3 Go ou 5 Go pour améliorer la fluidité lorsque le smartphone utilise en même temps plusieurs applications.

Ce modèle est doté du système d'exploitation ColorOS 12. Avec le Booster système, ColorOS 12 optimise l'utilisation des fonctionnalités et la capacité de la mémoire pour garantir à l'Oppo Reno7 un fonctionnement plus fluide et plus rapide. Conçu pour être plus pratique, ColorOS 12 prend en charge les " Gestes à main levée " qui permettent de répondre aux appels, les mettre en sourdine ou de faire défiler les pages de haut en bas grâce à des gestes captés par la caméra ; pour sa part, le mode veille adaptative maintient l'écran allumé tant que l'utilisateur regarde son téléphone.

Enfin, ColorOS 12 est certifié par ISO, ePrivacy et TrustArc afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données. Des fonctionnalités telles que le masquage intelligent des notifications ont été ajoutées pour protéger la vie privée de l'utilisateur lorsqu'un tiers regarde l'écran.

Prix et disponibilité

L'Oppo Reno7 est disponible en Noir Stellaire au prix de 329,90€. A partir du 5 mai, l'Oppo Reno7 sera disponible sur le site d'Oppo et bénéficiera d'une offre de lancement avec une paire d'écouteurs Oppo Enco Air offerte pour toute commande jusqu'au 31 mai.