23 avril 2021 à 07h25 par Philippe

Oppo : la Série A s'agrandit avec 3 nouveaux smartphones compatibles 5G

Oppo a décidé de se propulser dans l'ère de la 5G avec le lancement de trois nouveaux smartphones: Oppo A94 5G, Oppo A74 5G et A54 5G.

Oppo A94 5G

L'Oppo A94 5G se distingue par sa vitesse de téléchargement grâce à son processeur MediaTek 5G Dimensity 800U, qui exploite huit cœurs atteignant 2,4 GHz. Il prend en charge les deux modes 5G (NSA et SA). Son architecture d'antennes 360° 3.0 est d'ailleurs optimisée pour garder le signal, quelle que soit la position du Oppo A94 5G ; en mode paysage lors d'un jeu comme en mode portrait pour consulter ses mails.

De plus, l'Oppo A94 5G propose une fonction Dual Network Channel qui accélère la connexion en gérant en même temps un canal Wi-Fi et un canal 4G ou 5G. Particulièrement utile dans un environnement fréquenté, comme un aéroport ou un café bondé, cette fonction permet de pallier une connexion Wi-Fi trop dispersée.

Oppo a également doté l'A94 5G d'un commutateur de données (Smart 5G), afin que le smartphone puisse se connecter automatiquement à un signal 4G ou 5G. Cela minimise la latence causée par des interruptions de signal en déplacement tout en optimisant l'autonomie. Le commutateur 4G-5G prend en charge des applications telles que Chrome, UC Browser, FireFox, Whatsapp, Facebook, Messenger ou encore Instagram.

Afin de compenser une compatibilité 5G gourmande en énergie, Oppo a doté l'A94 5G d'une batterie plus endurante de 4310 mAh. De plus, grâce à la charge rapide VOOC de 30W, le smartphone se recharge entièrement en 62 minutes. L'Oppo A94 5G est également équipé de Super veille de nuit, qui réduit la consommation d'énergie à 1,78 % de la batterie durant la nuit.

Côté performances, l'Oppo A94 5G est doté de l'optimiseur des performances système d'Oppo, qui réduit les latences de 18% par rapport aux générations précédentes. Ces fonctionnalités incluent UI First et AI Startup Optimizer, pour fluidifier le démarrage des applications ; Background Freezing et Dex2oat, qui gèrent les processus d'arrière-plan avec efficacité ; et Athena 3.0, pour nettoyer la mémoire et améliorer les performances globales.

Il pèse 173 grammes et affiche une épaisseur de seulement 7,8 mm, pour 73,4 mm de largeur et 160,1 mm de hauteur.

De plus, son écran de 6,43 pouces est doté de la technologie Super AMOLED FHD+ 2400 x 1080. L'Oppo A94 5G est équipé de l'empreinte digitale sous l'écran. L'Oppo A94 5G deux finitions : Noir Twilight, un noir classique qui utilise un gradient qui semble passer du clair au foncé et un coloris Violet Fantastique qui est un mélange de bleu et violet.

Côté photo, l'Oppo A94 5G propose un système photographique de 4 capteurs recouvert d'une seule pièce de verre Gorilla Glass 5. En effet, avec son quadruple appareil photo, le système est composé d'un capteur principal de 48 MP, d'un capteur grand angle de 8 MP, d'un capteur portrait de 2 MP et d'une caméra macro de 2 MP.

Grâce à vidéo Dual-View, il est possible de prendre une vidéo avec la caméra arrière et la caméra avant en même temps. Il propose de nouvelles fonctionnalités telles que l'améliorateur de scène 2.0, Bokeh dynamique, et Nuit+ qui permettent de capturer automatiquement des photos et des vidéos plus claires. Les fonctionnalités déjà connues telles que Portrait nocturne IA, l'embellissement 2.0, Vidéo Ultra Stable et Vidéo 4K améliorent les prises de clichés.

Sa fonction Flex Drop permet de garder des applications ouvertes en plein écran ou dans une fenêtre flottante pour faciliter le multitâche. Quant au Folder Quick Merge, il donne la possibilité de fusionner facilement deux dossiers ; ainsi que des icônes, un écran d'accueil et un mode sombre entièrement personnalisables.

L'Oppo A94 5G est disponible en France au prix de 359,90€ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.



A54 5G Noir Twilight et Oppo 74 5G Argent Galactique

Les Oppo A54 et A74 5G proposent tous les deux un écran LCD LTPS de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ces smartphones bénéficient d'un mode Confort, destiné à protéger les yeux de l'utilisateur ainsi qu'à préserver la batterie lors d'un usage prolongé. Ils profitent également du mode Sunlight qui ajuste automatiquement la luminosité de l'écran et les niveaux de contraste dans les zones surexposées. En complément, le mode Moonlight Screen ajuste le niveau de luminosité en utilisation nocturne, pouvant ainsi aller aussi bas que 1 nit.

Les Oppo A54 et A74 5G embarquent un algorithme qui est capable d'apprendre les habitudes de l'utilisateur et de lui proposer ses réglages préférés avant même qu'il n'ait à le faire.

Le bouton d'alimentation, sur le côté, loge un lecteur d'empreintes digitales pour permettre de les déverrouiller plus rapidement.

Dotés d'une batterie grande capacité de 5000 mAh doublée du mode d'économie d'énergie Smart Power. Le mode Économie d'énergie comprend la gestion de l'éclairage, la réduction de l'utilisation du processeur. Il est notamment capable d'activer le mode sombre de Whatsapp ou la réduction d'énergie durant la nuit, en apprenant des habitudes de sommeil de l'utilisateur.

La charge rapide 18W est capable de charger l'Oppo A74 5G de 68% en seulement 60 minutes. De son côté, l'Oppo A54 5G est équipé d'un chargeur 10W.

L'Oppo A74 5G dispose d'une grande capacité de stockage de 128 Go, d'une mémoire vive de 6 Go ainsi que d'un tiroir avec 3 emplacements pour loger 2 Nano-SIM et une carte micro SD. L'Oppo A54 5G, quant à lui, est doté d'un stockage de 64 Go et d'une mémoire vive de 4 Go.

Avec 4 capteurs dont un objectif principal de 48 MP, les Oppo A54 et A74 5G disposent d'un capteur macro de 2 MP, d'un capteur grand angle de 8 MP, et un capteur monochrome de 2 MP. Les amateurs de selfies ne sont pas non plus en reste grâce au capteur avant de 16 MP.

Ces smartphones sont équipés du système d'exploitation ColorOS 11.1 et de plusieurs options comme le verrouillage d'applications ou le mode multi-comptes, permettant de bloquer l'accès à certaines applications ou de créer d'autres comptes complètement autonomes. Enfin, grâce à Screencast Privacy Shield, messages et notifications sensibles ne sont pas affichés lorsque l'écran du smartphone est projeté sur un moniteur externe.

Côté performances et fluidité de navigation, les Oppo A74 et A54 5G comptent tous les deux sur un processeur Qualcomm Snapdragon 480 5G. De plus, ils sont compatibles avec les deux modes 5G principaux - (SA) Standalone et (NSA) Non-Standalone - s'adaptant ainsi à tous les scénarios possibles en matière d'ultra haut débit.

Les Oppo A54 et A74 5G utilisent un tube de graphite épais dissipant la chaleur plus efficacement pour leur permettre de contrôler leur température.

Ces deux modèles se déclinent en trois finitions remarquables : Noir Twilight et Argent galactique pour l'Oppo A74 5G et Noir Twilight et Violet Fantastique pour l'Oppo A54 5G.

L'Oppo A74 5G est au prix de 299,90€, avec une configuration de 128 Go de stockage et de 6 Go de mémoire vive. Quant au Oppo A54 5G, il est commercialisé au prix de 259,90€ avec 64 Go de stockage et 4 Go de mémoire.