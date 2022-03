29 mars 2022 à 00h15 par Philippe

Oppo Watch Free, une montre dédiée à l'analyse approfondie du sommeil et des ronflements

Oppo vient d'annoncer le lancement de l'Oppo Watch Free, une montre connectée dotée d'un système de suivi du sommeil étendu.

En effet, l'Oppo Watch Free est équipée d'OSleep qui est capable d'effectuer des analyses en assurant un suivi : avant, pendant et après le sommeil. Cette fonction évalue les risques liés au ronflement, une capacité qui s'appuie sur des capteurs professionnels et des algorithmes avancés pour détecter les irrégularités et proposer des suggestions.

Pour beaucoup, le fait de ronfler est synonyme d'un sommeil paisible ; mais, en réalité, le ronflement chronique peut cacher une apnée du sommeil, un problème souvent négligé. L'Oppo Watch Free, grâce à sa fonctionnalité exclusive d'analyse des risques du sommeil, apporte une solution capable d'évaluer les risques liés au ronflement basée sur un algorithme d'évaluation des risques, la surveillance continue de la SpO2 par un capteur optique et la détection de la fréquence cardiaque. L'Oppo Watch Free affiche aussi des indicateurs tels que le niveau d'oxygène sanguin moyen pendant le sommeil, le nombre de ronflements et les décibels émis pour détecter à temps d'éventuels troubles respiratoires.

Afin de faciliter le sommeil et qu'il soit plus réparateur, l'Oppo Watch Free envoie des rappels pour inciter à se coucher tôt, analyse la latence, la durée et les phases de sommeil grâce à des fonctionnalités telles que l'analyse du sommeil profond et la surveillance des mouvements oculaires rapides. Équipée de divers capteurs et algorithmes professionnels, l'Oppo Watch Free ne néglige aucun scénario ; que ce soit avant, pendant et après le repos.

Plus de 100 modes pour le sport et un suivi de santé

La présence de fonctionnalités dédiées à l'entraînement sportif et la remise en forme sont importantes pour toute montre connectée. Il faut savoir que cette montre comprend un capteur de mouvements à 6 axes et un capteur optique de fréquence cardiaque capables de prendre en charge plus de 100 modes sportifs. Ces capteurs identifient et enregistrent automatiquement 4 modes personnalisés grâce à des algorithmes qui s'activent automatiquement. Enfin, il est possible de vérifier à tout moment ses activités dans " Daily Activity " et bénéficier d'un coaching de course à pied intégré pour atteindre plus rapidement ses objectifs de remise en forme.

L'Oppo Watch Free prend également en charge la surveillance de la fréquence cardiaque sur 24 heures et vibre pour avertir l'utilisateur d'un rythme cardiaque irrégulier ou lorsque la fréquence cardiaque devient trop élevée. Dans ce cas, des rappels et des vidéos de relaxation de 5 minutes sont là pour aider les employés de bureau à se détendre et à rester en forme.

Une autonomie de 14 jours

L'Oppo Watch Free est équipée d'un ensemble de fonctionnalités telles que les notifications de messages et d'appels, le rejet d'appel, localiser son téléphone ou encore le contrôle de la lecture de la musique. Elle dispose également d'une batterie à l'autonomie de 14 jours, qui n'a besoin que de 5 minutes de charge pour assurer une journée entière d'utilisation.

Son poids est de 33 grammes et son écran AMOLED HD est de 1,64 pouce. Son bracelet est en cuir lisse. Plus de 40 cadrans élégants et la fonctionnalité AI Outfit Watch Face 2.0 sont disponibles pour permettre de personnaliser la montre. En effet, il est possible de personnaliser l'écran de l'Oppo Watch Free en prenant en photo sa tenue via son smartphone et la montre va proposer automatiquement un design correspondant à son look du jour.

L'Oppo Watch Free sera disponible en deux coloris : Noir et Vanille à partir du 24 mars 2022 au prix de 99,99 €.