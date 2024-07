26 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

Option Booster de Free Mobile : boostez votre forfait mobile à moindre coût

Vous êtes abonnés chez Free et vous êtes à la recherche d'un moyen d'augmenter pour booster votre forfait mobile Free sans vous ruiner ? Ne cherchez pas plus loin que l'option Booster de Free Mobile ! Cette option vous permet de profiter d'une multitude d'avantages supplémentaires pour un prix dérisoire.

Qu'est-ce que l'option Booster de Free Mobile ?

L'option Booster de Free Mobile est un add-on qui s'ajoute à votre forfait mobile actuel, vous permettant d'en enrichir les fonctionnalités. Elle est disponible en deux versions :

Option Booster 3 Go : pour 0,99 €/mois, cette option offre les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, vers les fixes de 100 destinations et depuis l'Europe et l'Outre-mer. Elle inclut également une enveloppe data de 3 Go en 4G en France métropolitaine et de 50 Mo en Europe et dans les DOM.

Option Booster 20 Go : pour 4,99 €/mois, cette option offre les mêmes avantages que l'option Booster 3 Go, mais avec une enveloppe data beaucoup plus généreuse de 20 Go en 4G en France métropolitaine et de 2 Go en Europe et dans les DOM.

Comment activer l'option Booster sur votre Forfait Free 2€ ?

Vous avez déjà un Forfait Free 2€ et vous souhaitez profiter des avantages de l'option Booster ? Suivez ces étapes simples.

Depuis votre Espace Abonné Mobile :

Vous devez vous rendre à la rubrique Mes options puis Option Booster et sélectionner le Booster de votre choix, cochez la case pour accepter le service puis cliquez sur Souscrire l'offre. Prenez connaissance des conditions et tarifs puis confirmez la souscription. L'option est sans engagement et prend effet immédiatement.

Lors de la souscription d'un nouveau Forfait 2€ :

Sélectionnez l'option Booster de votre choix (Booster 3 Go ou Booster 20 Go) lors de votre souscription au Forfait 2€. L'option Booster sera automatiquement activée avec votre nouveau forfait.