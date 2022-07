18 juillet 2022 à 00h15 par Philippe

Orange a eu la meilleure performance réseau au premier semestre 2022 selon le baromètre nPerf

Au cours des six premiers mois de 2022, les utilisateurs de l'application mobile nPerf ont réalisé 1 370 649 tests sur les réseaux cellulaires des quatre principaux fournisseurs du pays. L'étude de Nperf a porté au total sur de 604 713 tests de débit, 265 929 tests de navigation et 247 738 tests de streaming sur YouTube. Les usagers d'Internet mobile n'ont pas manqué à l'appel en France métropolitaine les derniers mois, et ont continué de tester, au même rythme, leurs connexions cellulaires.

La diffusion de la 5G, principale raison de l'embellie générale

Après une année 2021 riche en évolutions, le premier semestre de 2022 vient transformer l'essai en termes de performances pour le grand public, grâce notamment à la cinquième génération de réseaux cellulaires, dont la croissance semble profitable, et son déploiement inexorable. Par ailleurs, la robustesse des services et la capacité de charge des réseaux, que ce soit au sein de la journée, ou d'un mois à l'autre, ne semblent pas avoir subi de perturbations particulières pendant la période.

Le débit descendant moyen atteint un nouveau record : +42% (c'est-à-dire +25 Mb/s), essentiellement porté par les tests en 5G. En effet, les tests 4G représentent toujours plus de 79% du panel, et leur vitesse de téléchargement moyenne n'a progressé que de +5,5 Mb/s ! Même phénomène sur le débit ascendant moyen, qui évolue lui aussi de +21% (+2 Mb/s), évolution cependant moins brutale, et qui témoigne du recul de SFR en upload 5G. La latence renoue quant à elle avec des résultats encourageants, grâce à une réduction du temps de réponse moyen de 3,8 ms (9,3%) par rapport à 2021, amélioration très homogène car la victoire est triplement partagée (Free étant le seul hors course).

La qualité de la navigation web sur mobile pour les usagers d'Internet mobile s'est à nouveau accrue de 2 points, en moyenne. Or ceci ne s'explique pas grâce aux tests 5G, car le taux de performance y est plutôt stable (+ 0,17 points seulement). La victoire revient à tous les ISP, sauf à Free qui termine légèrement en retard. En 4G également, la croissance est discrète (+1,2 points) et Orange garde son avance. Tout repose sur le bond qualitatif ressenti en connexion 2G/3G, où le taux moyen croît de plus de 11 points ces six derniers mois, pour se situer au voisinage de 50%. Orange vole d'ailleurs la vedette à Bouygues sur ce segment.

Enfin, la qualité de visionnage de vidéo sur YouTube (Streaming PR) rattrape largement sa chute de 2021. C'est la conséquence du redressement naturel après le changement survenu en octobre 2021 sur les flux de la plateforme. Cette hausse générale de 10,5 points de pourcentage vient même dépasser les niveaux de qualité enregistrés les années antérieures, plaçant les quatre fournisseurs au-delà de 81,5%.

Orange mène toujours la danse

Et cela devient donc presque une habitude : l'opérateur historique délivre la meilleure performance réseau française du premier semestre 2022. Avec une impressionnante hausse de 11 352 nPoints au score (+14%), il voit malgré tout son écart se réduire vis-à-vis de ses adversaires, qui affichent une croissance encore supérieure. Orange remporte la victoire au score nPerf sur chaque génération de réseau cellulaire (certes toujours partagée avec SFR sur la 5G, mais cette fois avec une légère avance). Free, Bouygues Telecom et SFR demeurent à des niveaux de score nPerf similaires, mais globalement plus élevés que l'année dernière.

En observant séparément les principaux indicateurs de chaque technologie cellulaire, on s'aperçoit que, sans exception, il n'existe aucun front remporté par Orange en 2021 sur lequel il a maintenant cédé son leadership : Orange Mobile est soit conquérant, soit conservateur, mais ne faiblit pas. Ainsi, il remporte toutes les batailles, en solitaire ou accompagné, à l'exception de la latence en 5G. Orange a fourni le meilleur débit descendant moyen au cours du premier semestre 2022 (97.85 Mb/s).

On observe une certaine stabilité du côté de Orange, alors que Free affiche un sursaut de presque 20 Mb/s à partir de mars, qui lui permet de rejoindre Orange en fin de période. De leur côté, SFR et Bouygues continuent leur bonne progression.

Free, Bouygues Telecom et SFR progressent et rattrapent partiellement leur retard

D'un autre côté, la mauvaise nouvelle du semestre revient à Free, qui occupait la deuxième position en 2021, mais est rapidement tombé à la dernière marche du classement général nPerf de ce semestre, malgré une très forte augmentation de ses performances (+ 12 767 points). Cela est dû au fait que les trois challengers d'Orange en 2021 se trouvaient dans un mouchoir de poche et ont connu de fortes hausses, mais celles de Bouygues et SFR furent légèrement plus importantes.

En 2G/3G, Bouygues Telecom, troisième classé au global, perd sa première place sur la latence et la navigation web, toujours à la faveur d'Orange, mais conserve sa deuxième place au score et affiche toujours le meilleur taux de streaming vidéo. En 5G aussi, il se démarque notamment sur la latence, le browsing web et le streaming vidéo.

Enfin, SFR fait sensation ce semestre de par sa fulgurante progression : hormis une légère baisse sur les débits en 5G, il remporte, comme en 2021, la catégorie 5G aux côtés d'Orange, où il mène sur le débit ascendant, la latence et l'indice de navigation web. Côté 4G, cet opérateur s'adjuge la deuxième position, en devançant Free.

Conclusion

Depuis l'année 2021, le déploiement de la 5G en Métropole est une réalité aux effets déjà très tangibles. Les quatre opérateurs bénéficient à l'évidence de cette révolution, et Orange n'a pas fléchi : tout en ayant enregistré la progression la plus modérée, sa domination sur ses adversaires ne laisse aucune place au doute. Orange fait preuve de solidité malgré une évolution moindre que celle de ses concurrents, reconquiert des indicateurs qui lui avaient été récemment moins favorables, et devance SFR de justesse en 5G.

Notons également la consolidation surprenante mais très bienvenue des performances 2G/3G (+ 7 239 points, soit +54%) pour tous les fournisseurs. Enfin, la remontée globale de SFR est spectaculaire : partant dernier en 2021, il parvient à se hisser au deuxième rang global en à peine six mois, grillant ainsi la politesse à Bouygues Telecom et Free.