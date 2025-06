12 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

Orange active sa 5G+ autonome sur iPhone 15 et 16, sans surcoût

C’est un nouveau palier que franchit Orange dans la course à la 5G. Depuis le 6 juin 2025, l’opérateur historique propose à ses clients équipés d’un iPhone 15 ou 16 de bénéficier de la 5G+, une version autonome et plus performante de la 5G, sans surcoût ni changement de forfait.

Avec cette annonce, Orange amorce la deuxième phase de son déploiement 5G. Contrairement à la 5G actuelle qui s'appuie encore en partie sur les infrastructures 4G, notamment pour les appels vocaux ou la signalisation, la 5G+ repose sur une architecture dite « autonome » (SA – Standalone). Elle utilise exclusivement le cœur de réseau 5G et la bande de fréquence 3,5 GHz, la plus propice aux très hauts débits.

Résultat : une latence réduite à environ 3 millisecondes, des débits théoriques culminant à 1,5 Gbit/s, et une qualité de service nettement améliorée. Ces performances renforcent les usages les plus exigeants en temps de réponse comme le cloud gaming, la réalité augmentée ou les applications professionnelles temps réel.

Une activation sans surcoût

Orange frappe fort en annonçant que l’option 5G+ est gratuite pour tous les clients disposant d’un iPhone 15 ou ultérieur, sans changement de forfait ni frais additionnels. Cette démocratisation d’une évolution technologique majeure est notable, d’autant plus que la concurrence n’a pas encore franchi ce cap sur iPhone. Free, par exemple, avait activé la 5G autonome dès 2024, mais uniquement sur Android.

Des nouveautés concrètes : Voix en 5G et chiffrement renforcé

La 5G+ d’Orange ne se limite pas à une amélioration des débits. Elle introduit aussi des fonctionnalités inédites pour les clients mobiles. L’une des plus marquantes est le VoNR (Voice over New Radio), qui permet aux appels vocaux de transiter directement via la 5G, sans passerelle vers les réseaux 4G ou 3G. Ce saut technologique garantit une stabilité accrue des appels, même lorsque l’utilisateur navigue sur Internet ou télécharge en parallèle.

En matière de cybersécurité, la 5G+ intègre désormais un chiffrement des données d’identification de la carte SIM, renforçant la protection des informations personnelles et limitant les risques d'usurpation ou d'interception.

Une offre premium pour les plus gourmands : Série Spéciale 180 Go 5G+

Bien que l’accès à la 5G+ soit offert sans frais, Orange commercialise aussi une offre premium baptisée « Série Spéciale 180 Go 5G+ », à 41 € par mois. Celle-ci cible les usagers intensifs, notamment en zones denses. Elle garantit une bande passante dédiée, même dans les environnements fortement saturés comme les gares ou festivals, ainsi qu’un abonnement ChatGPT Plus pendant un an et Netflix avec publicité pendant six mois.

Mais précisons-le : cette offre n’est pas obligatoire pour accéder à la 5G+, qui reste une option gratuite activable sur tous les forfaits compatibles.

Orange en pole position… pour l’instant

Avec cette initiative, Orange confirme son ambition d’être à la pointe du réseau mobile en France. Après avoir été le premier à proposer la 5G+sur la bande cœur 3,5 GHz, l’opérateur est désormais le premier à offrir, à grande échelle et sans surcoût.