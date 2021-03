25 mars 2021 à 06h00 par Philippe

Orange et Crosscall vont équiper et connecter la Police et la Gendarmerie nationale

Crédit Photo : Ministère de l'intérieur

Dans le cadre de l'appel d'offre NEO lancé par le Ministère de l'Intérieur, Orange Business Services et Crosscall vont équiper et connecter la Gendarmerie nationale et la Police nationale pour une durée de 4 ans. Plus de 200 000 smartphones CORE-X4 NEO et tablettes CORE-T4 NEO, connectés aux applications métier, vont ainsi accompagner les forces de l'ordre.

La résistance et la longue autonomie des terminaux, associées à une connectivité sécurisée de haute qualité, ont permis à Orange Business Services et Crosscall de se distinguer. Ils ont répondu aux exigences d'usages intenses de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale, et ont donc remporté le marché, porté par le Ministère de l'Intérieur, destiné au renouvellement de leur flotte mobile. Leur compatibilité avec les normes Private Mobile Radio/Public safety ainsi que la durabilité des terminaux ont représenté des critères primordiaux dans cet appel d'offre. L'autre point important est le chiffrement des communications et la sécurisation des applications mobiles présentes sur les terminaux Croscall.

En plus des solutions de communication de groupe enrichie " Push to X " (voix, texte, photo, vidéo), ils auront accès à plus d'une soixantaine d'applications métier, pour vérifier en temps réel une identité ou la validité d'un permis de conduire par exemple. Ils pourront également établir un procès-verbal et accéder aux bases administratives et judiciaires. Une nouvelle solution " bureau mobile " qui permet aux agents de terrain de travailler sur un mobile avec un écran passif via leurs terminaux sans recourir à un ordinateur, sera expérimentée.