19 février 2021 à 06h00 par Philippe

Orange veut développer les usages de la 5G avec l'ouverture de neuf Orange 5G Lab

Avec l'arrivée de la 5G en 2021, Orange lance 9 sites Orange 5G Lab en France et à l'international. Leur objectif est de permettre à la startup, collectivités locales et entreprises d'explorer avec Orange les bénéfices de la 5 G et de tester les futurs usages de la 5G.

En France, ce sont 7 sites qui vont accueillir l'ensemble des entreprises et collectivités, quel que soit leur secteur d'activité. Le site Orange 5G Lab de Châtillon (Ile de France) est le premier site à ouvrir ses portes. Les autres ouvertures se feront progressivement, dans six villes en France : à Lille, Lyon-Charbonnières, Marseille, Paris-La Défense, Rennes et Toulouse.

Certains sites seront spécialisés dans un domaine en particulier, même si celui-ci ne sera pas exclusif. Par exemple, celui de Lyon, situé au Campus Région du Numérique à Charbonnières-les-Bains, aura une orientation industrie 4.0, et le site de Cœur Défense au sein du Customer Innovation Center sera plutôt centré sur les grands clients d'Orange Business Services.

Au cours du premier semestre 2021, le dispositif va également s'implanter dans 2 sites en Europe. Un site Orange 5G Lab ouvrira à Bucarest en Roumanie, en partenariat avec l'Université Polytechnique de Bucarest pour favoriser le développement de projets commerciaux, de recherche ou d'innovation. En Belgique, l'ouverture est prévue, à proximité du campus Orange Industry 4.0 du port d'Anvers. Au sein de cet Orange 5G Lab seront montrés les différents cas d'usage déjà développés en collaboration avec les partenaires industriels du port, comme par exemple le travailleur augmenté ou les systèmes de communication critiques.