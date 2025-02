10 février 2025 à 00h00 par La rédaction

Orange dévoile son offre 5G+ pour les pros

Avec le déploiement de la 5G+ en France, les opérateurs rivalisent d'innovations pour séduire les entreprises. Après SFR Business, qui vient de lancer ses dernières innovations 5G+ avec des solutions de "slicing" avancées, Orange réplique avec une nouvelle offre mobile dotée de fonctionnalités spécifiques à la 5G+. Cette montée en puissance des offres BtoB illustre la volonté des opérateurs de proposer une connectivité toujours plus performante et adaptée aux besoins des entreprises.

Une 5G+ enrichie de nouvelles fonctionnalités

La nouvelle offre mobile en 5G+ de l'opérateur Orange dispose d'une bande passante dédiée pour ses clients Pro, PME et Entreprises. Grâce à son réseau 5G à 3,5 GHz, Orange dote ses clients BtoB de technologies avancées.

L'expérience Voix et Données est optimisée grâce à la technologie VoNR (Voice over New Radio ) permettant de garder une connexion 5G reste active même lors des appels. La sécurisation est renforcée avec les données d'identification de la carte SIM bénéficient d'un chiffrement avancé pour une protection optimale. L'opérateur rend aussi son réseau plus réactif en réduisant la latence. De plus,le network-slicing permet d'adapter le réseau aux usages spécifiques des clients afin d'optimiser leur expérience.

Cette offre est destinée aux entreprises de toutes tailles. Au travers d'une bande passante dédiée Premium, le client bénéficie d'une qualité de service différenciée sur le réseau mobile Orange. Ainsi, même en cas de forte utilisation du réseau mobile, ses débits sont préservés.

L'offre Performance série spéciale 5G+ inclut :

Un forfait data de 350 Go utilisable en France métropolitaine.

Les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France métropolitaine.

Un tarif de 79€ HT/mois, sans engagement.

Grâce à une bande passante Premium, Orange garantit une qualité de service supérieure, assurant des débits constants même en cas de forte affluence sur le réseau.

Cette nouvelle génération de 5G répond à divers besoins professionnels :

Télétravail et visioconférences : il sera désormais possible de participer à des réunions en ligne avec une qualité vidéo HD, même dans des lieux très fréquentés, grâce à une latence réduite et à une connexion stable.

Applications mobiles pour les équipes sur le terrain : l'accès fiabilisé aux outils sur le terrain, permettra, par exemple, de disposer des données en temps réel.

Lors des évènements : Pour les services de billetterie ou les solutions de paiement, la bande passante dédiée permet une connexion stable et assure la fluidité des opérations.