30 janvier 2020 à 06h00 par Philippe | 30 janvier 2020 à 07h49

Orange est élu meilleur opérateur mobile sur l'année 2019

QoSi, qui est une entreprise française spécialisée dans la mesure des réseaux télécoms, vient de dévoiler ses résultats 2019 concernant la qualité des réseaux télécoms mobiles à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments. QoSi a décerné à Orange le prix d' " opérateur mobile de l'année 2019 ". L'analyse des indicateurs et résultats 2019 en services data et voix ont placé Orange en tête de l'étude.

QoSi a pour objectif d'obtenir une vision globale de la qualité de l'expérience client offerte lors d'une connexion mobile (voix et data). Cette démarche de crowdsourcing est complétée par un dispositif d'enquêtes de terrain " UpData " au cours desquelles les équipes de QoSi réalisent des mesures de terrain dans toute la France, toute l'année. Ces mesures sont effectuées sur les 4 opérateurs au même instant et au même endroit, sans aucun biais possible.

En 2019, QoSi a recueilli plus de 4,5 millions de mesures sur l'ensemble du territoire représentant 88 % de la population métropolitaine. En complément, plus de 800 000 mesures de navigation web ont été réalisées sur l'ensemble du réseau ferroviaire français (+ de 20 000 km de voies).

Plus de 80 000 contributeurs ont réalisé des mesures de crowdsourcing en 2019. Parmi ces derniers, 82 % des tests - soit plus de 3 millions de mesures - ont été réalisés à l'intérieur des bâtiments révélant une forte disparité de l'expérience vécue par les utilisateurs en indoor. En effet, alors que les débits moyens descendants sont de l'ordre de 37,6 Mbps en outdoor, ils chutent à 30,9 Mbps en indoor. De même pour les débits montants qui passent respectivement de 11,4 Mbps à 7,8 Mbps.

L'expérience des utilisateurs de data mobile n'est pas la même en fonction de leurs lieux de vie. Les plus grandes agglomérations présentent des débits descendants jusqu'à près de 3 fois supérieurs à la moyenne des débits en zones rurales. C'est notamment le cas d'Orange qui présente la plus forte disparité de débits entre les différentes strates de population. L'opérateur obtient les meilleurs débits moyens sur les grandes agglomérations (+ de 400K habitants) avec 59,7 Mbps, ainsi que sur les moyennes agglomérations avec 46,1 Mbps. L'opérateur fait une fois de plus fortement progresser ses débits en 2019. En retrait les zones rurales ont un débit moyen à 24,5 Mbps, décrochant la 1ère place également sur cet indicateur.

Bouygues prend la 2ème place sur toutes les strates de population urbaines et notamment sur la strate des grandes agglomérations avec 44,4 Mbps, soit 8 Mbps de plus qu'en 2018, la plus forte progression de tous les opérateurs. L'opérateur progresse également fortement sur la strate intermédiaire des moyennes agglomérations. SFR se positionne en troisième place sur toutes les strates de population, et présente une progression importante sur les grandes agglomérations. Free est en retrait sur l'ensemble des strates de population et notamment sur les grandes agglomérations avec un débit moyen de seulement 22,0 Mbps. L'opérateur présente les écarts les moins importants entre les différentes catégories, tout en se plaçant dernier sur chacune d'elle.

Comme les années précédentes, Orange présente le meilleur débit moyen montant au national avec 11,3 Mbps (±0,2 Mbps), suivi de Bouygues à 9,7 Mbps, SFR à 9,4 Mbps, et enfin Free, loin de ses concurrents, à 6,1 Mbps. Au niveau des différentes strates de population, comme pour les débits descendants, Orange présente les meilleurs débits pour les grandes et moyennes agglomérations avec respectivement 14,6 et 11,8 Mbps. SFR et Bouygues obtiennent les meilleurs débits montants en zone rurale avec un peu plus de 7 Mbps. Bouygues et SFR se place en 2ème position en grandes et moyennes agglomérations avec respectivement environ 9 et 7 Mbps.

La proportion de pages affichées en moins de 10s est de 90% pour Orange suivi de près par Bouygues et SFR à 89% au national. Free est en retrait avec un taux de 77%, en très forte progression par rapport à 2018.

Au niveau des communications vocales, Orange présente le meilleur taux d'aboutissement et de maintien des communications vocales avec 95% au niveau national. L'opérateur présente également les meilleurs résultats avec +2 à 3 points dans chacune des 3 strates de population. Bouygues et Free affichent tous les deux un taux de réussite des communications vocales à 92% au national avec notamment un bon résultat dans la zone urbaine. SFR n'est pas loin derrière ses concurrents, mais en fort recul par rapport à 2018, avec un taux d'aboutissement et de maintien des communications vocales à 89%. Les difficultés de l'opérateur sont perceptibles dans toutes les strates de population.

En ce qui concerne les envois de SMS, SFR, Bouygues et Orange affichent le meilleur taux de réussite d'envois des SMS en moins de 10 secondes, avec environ 97,5% d'envois réussis. Free suit de près avec un taux de réussite à 95,9% au national comme l'an dernier. Pour tous les opérateurs, les résultats en zone rurale sont en léger recul de 1 à 4 points versus les zones plus urbanisées, les limites ou trous de couverture toutes technologies confondues étant plus fréquents dans cette partie du territoire.

Pour ce qui est de la navigation web sur les réseaux ferroviaires, Orange et Bouygues proposent la meilleure expérience client data sur le réseau ferroviaire en proportion de tronçon sur l'ensemble du réseau, avec un taux de pages web affichées en moins de 10 secondes à 74% au global. Les 2 opérateurs présentent cependant une différence notable sur le réseau LGV où Orange affiche un taux de 85% de pages chargées en moins de 10 secondes contre 67% pour Bouygues. SFR suit ses 2 concurrents de près avec un taux de réussite web au global de 70%, l'opérateur est devancé par Bouygues aussi bien sur les voies lentes que rapides. Free, loin derrière ses concurrents, produit un taux de réussite web de 43% en très nette progression par rapport à 2018 (+14pts). Ce résultat très en retrait s'explique par une couverture 4G moins importante et une difficulté à remonter sur son propre réseau après basculement sur le réseau d'itinérance (limité à 1 Mbps).