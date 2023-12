01 décembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Orange est le réseau mobile le plus fiable en France

OpenSignal, qui est une société spécialisée dans la cartographie de couverture de réseaux sans fil, vient de publier un rapport sur l'état de qualité de connexion des réseaux mobile en France. Le rapport s'est basé sur des données collectées entre le 1er août et le 29 octobre de cette année.

L'étude d'OpenSignal souligne que l'opérateur Orange est reconnu comme le réseau mobile le plus fiable en France, avec un score de 82,3 %. Cette fiabilité a été calculée sur sa capacité de fournir une expérience fluide et sans interruption, même pour les utilisations les plus exigeantes. L'opérateur devait être capable de répondre aux exigences courantes des applications mobiles à un niveau "suffisamment bon" pour que les utilisateurs puissent maintenir (ou terminer) diverses ulisations typiques et exigeantes sur leurs appareils.

Une fois de plus, Orange propose les vitesses de téléchargement 5G les plus rapides en France atteignant des vitesses de 336,9 Mbps. Orange est également le meilleur réseau mobile en ce qui concerne la vitesse d'envoi 5G avec un score de 22,7 Mbps et des vitesses globales de téléchargement de 66,9 Mbps et d'envoi avec des vitesses moyennes de 8,2 Mbps.

SFR a le meilleur indice en disponibilité 5G

C'est ce que constate la société spécialisée dans la cartographie de couverture. Les abonnés en 5G sur le réseau SFR passent le plus de temps avec des connexions 5G actives. Par conséquent, SFR est désormais en première position au niveau de la disponibilité 5G, avec un score de 18,2 %, ce qui représente un changement par rapport au dernier rapport, où Free Mobile était en première position.

Free Mobile est en tête sur l'expérience des utilisateurs en couverture 5G

Les nouvelles mesures sur expérience des utilisateurs en couverture 5G d'Opensignal concernent l'étendue des réseaux mobiles dans les lieux où les gens vivent, travaillent et voyagent. Free Mobile remporte le prix de l'expérience de couverture 5G avec un score de 3,7 points sur une échelle de 10 points, légèrement devant les scores respectifs de Bouygues et SFR de 3,3 points et trois points. Pendant ce temps, Orange se classe dernier avec un score nettement inférieur de 2,3 points.

Orange remporte l'expérience globale de la vidéo en direct

Orange remporte la première place au niveau de l'expérience globale de la vidéo en direct, avec un score de 61,2 points sur une échelle de 100 points et une avance d'environ un point sur SFR et Bouygues, statistiquement à égalité. Cependant, Orange prend la deuxième place du prix de l'expérience de la vidéo en direct 5G, qui est remporté conjointement par Bouygues, SFR et Free Mobile avec leurs scores presque à égalité de 67,7 à 68,3 points.