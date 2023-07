21 juillet 2023 à 00h15 par Philippe

Orange est le réseau qui propose les meilleures performances globales de l'Internet mobile en 5G

Les abonnés Orange ont bénéficié des meilleures performances en 5G au cours du premier semestre 2023 selon le baromètre nPerf qui se base exclusivement sur les tests réalisés par les utilisateurs de l'application mobile nPerf. 828 826 tests ont été réalisés sur les réseaux cellulaires des quatre principaux fournisseurs en France métropolitaine, au cours des 6 premiers de l'année.

Les quatre opérateurs ont continué à mettre en place des stratégies très différentes de déploiement de leurs réseaux 5G au premier semestre 2023

Bouygues Télécom et SFR adoptent des stratégies proches en déployant des antennes dans les bandes de fréquences moyennes (2100 MHz) et hautes (3500 MHz). Cela leur permet d'offrir une couverture plus large tout en maintenant des débits en 5G plus élevés qu'en 4G. Cependant, nous notons une différence de débit descendant en 5G : les clients de SFR bénéficient d'un débit supérieur à 276 Mb/s.

Orange, de son côté, se concentre exclusivement sur le déploiement d'antennes dans les bandes de fréquences les plus élevées (3500 MHz). Cela lui permet d'offrir une expérience 5G optimale à ses clients mais sur une couverture plus réduite que ses concurrents, ce qui se reflète dans les résultats des tests.

Quant à Free, il mise sur une couverture étendue en déployant principalement des antennes dans les bandes de fréquences les plus basses (700 MHz). Free annonce une couverture de 99% de la population française, mais avec des débits inférieurs à ceux de ses concurrents.

Le débit descendant moyen atteint un nouveau record avec une progression de +18%, essentiellement portée par les tests en 5G. En effet, bien qu'en baisse, les tests 4G représentent toujours 72% de notre panel, et leur vitesse de téléchargement moyenne est quasiment stable.

Orange mène toujours la danse

Et cela devient donc presque une habitude : l'opérateur historique délivre la meilleure performance Internet mobile au premier semestre 2023. Avec une hausse de 3 443 nPoints au score (+4%), il voit malgré tout son écart se réduire vis-à-vis de ses adversaires, qui affichent une croissance supérieure. Orange remporte la victoire au score nPerf sur chaque génération de réseau cellulaire et en particulier sur la 5G en reléguant SFR à la seconde place. Bouygues Télécom et SFR demeurent à des niveaux de score nPerf similaires en se rapprochant rapidement de Orange, et Free marque le pas en progressant moins vite que les autres opérateurs.

En observant séparément les principaux indicateurs de chaque technologie cellulaire, on s'aperçoit que Orange a cédé son leadership uniquement sur un indicateur, la latence en 4G, pour le reste, Orange est soit conquérant, soit conservateur, mais ne faiblit pas. Ainsi, il remporte toutes les batailles, en solitaire ou accompagné, à l'exception de la latence en 4G et 5G.

Bouygues Télécom et SFR progressent et rattrapent partiellement leur retard

Bouygues Télécom a enregistré la plus forte croissance ce semestre, ce qui lui permet de se hisser à la deuxième place du classement général nPerf. L'amélioration de ses performances en termes de latence en 4G et 5G, ainsi que dans le streaming vidéo, lui permet d'occuper respectivement la place de leader et de co-leader sur ces indicateurs.

Conclusion

Depuis l'année 2021, le déploiement de la 5G en Métropole est une réalité aux effets déjà très tangibles. Les quatre opérateurs bénéficient à l'évidence de cette révolution, et Orange n'a pas fléchi : tout en ayant enregistré une progression modérée sur notre score face à SFR et Bouygues Télécom, sa domination reste nette. Orange fait preuve de solidité malgré une évolution moindre que celle de ses concurrents, Bouygues Télécom et SFR, et confirme son avance sur le réseau 5G.