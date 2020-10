13 octobre 2020 à 05h00 par Philippe

Orange lance son programme " re ", pour accélérer le recyclage, la reprise et le reconditionnement des mobiles

Crédit Photo : Orange

Afin de sensibiliser le grand public à l'impact environnemental des téléphones mobiles et renforcer sa démarche dans la collecte de mobiles, l'opérateur Orange vient de lancer son programme " re " autour du recyclage, de la reprise et du reconditionnement en France.

Baptisé " re ", ce programme a pour but de renforcer la démarche d'Orange initiée depuis près de 10 ans, qui a permis la collecte de plus de 15 millions de téléphones dans l'ensemble des pays où le Groupe est présent dont 8 millions par Orange France.

Orange va recycler les téléphones qui ne sont plus fonctionnels ou qui n'ont plus de valeur marchande en travaillant en partenariat avec Emmaüs International. En France, l'intégralité des bénéfices de ce recyclage est reversée à l'association.

Au niveau de la reprise, les clients peuvent échanger un téléphone en boutique, contre une remise immédiate ou un bon d'achat. Orange les rachète au prix de l'argus du jour. La reprise permet de donner une seconde vie au mobile et 2 euros sont versés au réseau Emmaüs International pour chaque reprise.

Orange propose également à la vente une gamme de téléphones reconditionnés disponibles sur Orange.fr et Sosh.fr, et dans les boutiques. La gamme de produits reconditionnés est sélectionnée en collaboration avec les sociétés Again et Recommerce. Les smartphones reconditionnés sont des terminaux qui ont fait l'objet d'un contrôle sur plus de 35 points techniques, de réinitialisation à 100%, ils sont livrés avec des accessoires neufs et compatibles et sont garantis un an.

A partir du 19 octobre, Orange va installer progressivement, dans l'ensemble de ses boutiques en France, un espace de présentation dédié au programme " re ". Les visiteurs pourront continuer à venir déposer leurs mobiles dans le bac de collecte.