22 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Orange lance son offre de très haut débit par satellite

Crédit Photo : Orange

Pour faire face à la concurrence croissante de Starlink sur le marché de l'internet par satellite, l'opérateur Orange étoffe sa gamme d'offres de connectivité et intègre désormais le satellite dans son mix technologique, en plus de la fibre, l'ADSL, 4G Home et 5G Home. Cette nouvelle offre Satellite Orange permet aux particuliers en France Métropolitaine de bénéficier du Très Haut Débit, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Cette nouvelle offre Satellite Orange, s'adresse tout particulièrement aux clients non-éligibles à la fibre et à ceux disposant d'un faible débit ADSL. Elle est commercialisée dans les canaux de distribution Orange et opérée par Nordnet, une société du Groupe spécialiste français de l'Internet par satellite depuis 15 ans.

Pour 49,99€ par mois avec le premier mois offert, les clients de cette offre satellite peuvent profiter du Très Haut Débit en illimité grâce à une connexion allant jusqu'à 200Mbits/s en descendant et 15Mbits/s en montant. Cette offre ne nécessite aucun changement de numéro de téléphone et intègre des appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et 50 autres destinations et vers les mobiles de France métropolitaine et 8 autres destinations.

Après la souscription, les clients recevront un Kit Satellite disponible à l'achat pour 299€ ou à la location pour 8€/mois. L'option pose du kit est facturée 299€ avec une garantie d'un an.