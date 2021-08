13 août 2021 à 02h04 par Philippe

Orange a eu la meilleure performance réseau au premier semestre 2021 selon le baromètre nPerf

Au cours des six premiers mois de 2021, les utilisateurs de l'application mobile nPerf ont réalisé 1 476 918 tests (+20% par rapport au S1 2020) sur les réseaux cellulaires de Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free.

Orange est l'opérateur ayant proposé, de loin, la meilleure performance réseau au premier semestre 2021. Avec un score de 78 658 nPoints (+5%), et près de 9 000 nPoints d'écart avec le deuxième classé, il se place largement devant les 3 autres opérateurs.

Cette victoire s'explique par ses très bons résultats sur toutes les statistiques considérées. Il domine tous les indicateurs (débit, streaming, navigation) avec des écarts parfois remarquables. Dans le détail, on parle de +20.9 Mb/s en débit descendant (soit +43%), +1.5 Mb/s en débit montant (soit +16%), une amélioration de 2,6 ms en latence (soit 6.5%), une quasi-stagnation (+0,3 points de pourcentage) en navigation, et une baisse de 5 points de pourcentage sur le streaming vidéo, pour des raisons rappelées dans ce baromètre. Toutefois, le phénomène 5G pourrait venir perturber ce règne absolu.

Free, Bouygues Telecom et SFR rompent leur quasi-égalité, mais leur écart reste faible.

Free, qui ne sort victorieux sur aucun indicateur principal, se hisse pourtant à la deuxième place sur les performances globales.

Bouygues Telecom, sur la troisième marche du podium général, gagne sur la 2G/3G avec Orange, et affiche quelques bons résultats en 5G (taux de réussite, latence, browsing, streaming).

Au final, les six premiers mois de 2021 ont démontré l'inexorable avancée des services d'Internet mobile en France métropolitaine et en Corse. Les quatre opérateurs ont su maintenir, et même perfectionner, leurs excellentes performances. L'état de grâce des opérateurs français se prolonge donc, et ce ne sera pas pour déplaire à leurs internautes.

Au premier semestre 2021, les abonnés SFR et Orange ont bénéficié des meilleures performances en internet 5G. Ces tendances devront néanmoins être confirmées dans la prochaine étude annuelle 2021 qui aura une volumétrie de tests plus étendue.