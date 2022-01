27 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

Orange a eu les meilleures performances globales de l'Internet mobile en 2021

Les Français ont encore plus testé leurs connexions sur réseau cellulaire l'année dernière. Au cours de 2021, les utilisateurs de l'application mobile nPerf ont réalisé 2 872 788 (en hausse de 11%) sur les réseaux cellulaires des quatre principaux fournisseurs du pays.

Afin de réaliser cette étude, des filtrages de pertinence ont été appliqués sur ces tests, l'étude a été portée sur un total de 1 377 036 tests de débit, 488 249 tests de navigation et 352 971 tests de streaming sur YouTube.

L'année 2021 confirme l'embellie des réseaux d'Internet mobile grand public, suite à l'entrée en scène de la technologie 5G, fin 2020. Le recours toujours plus fréquent à des plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime, Disney+…) et de vidéo conférences (Zoom, Microsoft Teams…) ne semble aucunement poser problème aux opérateurs français.

Le débit descendant moyen explose : +51% (c'est-à-dire +20Mb/s) cette année en moyenne, principalement portée par les tests effectués en connexion 5G, et ce malgré son léger recul en 4G, dont les tests représentent 84% de notre panel ! Pour les mêmes raisons, le débit montant moyen évolue lui aussi de +21% (+1,7 Mb/s), et la latence est quant à elle 1,2 ms plus rapide que l'année précédente, même si cette amélioration a sérieusement ralenti cette année.

Enfin, la qualité de la navigation web sur mobile pour les usagers de ces quatre opérateurs s'est accrue de 2 points en moyenne. Cela s'explique par un temps de chargement des pages qui a significativement diminué en 5G. Notre 'Performance Rate' enregistré en 5G est de 80,3%, contre 71,1% en 4G et même 38,8% en 2G/3G !

Orange règne en maître

Il s'agit de la cinquième année consécutive au cours de laquelle Orange délivre la meilleure performance réseau française. Avec un score de 81 011 nPoints (+8%), il garde la même distance avec ses concurrents que l'année précédente, c'est-à-dire plus de 11 000 nPoints, et remporte la victoire au score nPerf sur chaque génération de réseau cellulaire (certes partagée avec SFR sur la 5G). Free, Bouygues Telecom et SFR sont toujours à des niveaux de score nPerf très proches.

Les bons résultats d'Orange reposent sur d'excellentes progressions annuelles de son débit descendant (76,4 Mb/s, hausse de 55,3%), son débit montant (11,4 Mb/s, hausse de 18%), sa latence (37,3 ms, amélioration de 2,4 ms), et sa navigation web (72,8%, hausse de 1,6 points).

Orange est donc, comme les années précédentes, largement au-dessus du lot. Il finit premier sur tous les indicateurs principaux (débit, streaming, navigation), avec une avance souvent confortable. Ce n'est donc pas le défi de la 5G qui aura révélé ses défaillances, le fournisseur historique ayant au contraire su tirer profit de ce tournant.

Free, Bouygues Telecom et SFR sont coude-à-coude

Free, qui occupe la deuxième position en 4G, hérite naturellement de ce rang au classement général. Cela relève probablement d'un effet statistique grâce à sa sur-représentation en 5G où les performances sont très élevées.

En 2G/3G, c'est Bouygues Telecom, troisième classé au global, qui se démarque grâce à des victoires (partagées avec Orange) sur la latence et le streaming vidéo, ainsi qu'en solitaire sur la navigation web.

Pour finir, SFR semble fortement miser sur la 5G, puisqu'il y remporte, aux côtés d'Orange, la victoire au score nPerf grâce à de remarquables débits (avance considérable sur le débit ascendant), la meilleure expérience de navigation web et une latence plus que convenable. Cela n'empêche cependant pas sa quatrième et dernière position générale.