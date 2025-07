04 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction | 04 juillet 2025 à 05h05

Orange muscle la sécurité des ados avec SaferPhone et son pack Protection Enfant

Crédit Photo : Orange

L'opérateur historique revoit de fond en comble son dispositif de protection numérique des adolescents. Au menu?: un forfait 5 Go à partir de 5,99 €/mois, un contrôle parental enrichi, une alerte anti cyberharcèlement SafeBear et un accompagnement humain sept jours sur sept. De quoi répondre à la montée des risques en ligne tout en ménageant le budget des familles.

Un forfait repensé pour séduire enfin les parents

Orange avait essuyé des critiques lors du lancement initial de SaferPhone, facturé 21,99 € avec 50 Go et un engagement de deux ans. Huit mois plus tard, le groupe tire les leçons du marché : la "Série Spéciale SaferPhone 5 Go" est désormais sans engagement, à 9,99 € pour tout mineur et à 5,99 € pour les clients disposant déjà d'une offre fixe Orange, avec voix et SMS/MMS illimités utilisables en France comme dans l'Espace Économique Européen.

Le pack Protection Enfant passe la seconde

La grande nouveauté tient à l'intégration gratuite, sur simple demande d'un pack Protection Enfant. L'ancienne suite Orange Cybersecure n'était offerte que la première année ; cette fois, une solution de contrôle parental avancée s'installe sans surcoût : réglage fin du temps d'écran par jour ou par créneau horaire, coupure totale d'Internet en Wi Fi comme en 4G/5G, filtrage de 43 catégories de contenus jugés inappropriés, et même géolocalisation en temps réel à partir d'octobre 2025.

Autre brique majeure : l'alerte anti cyberharcèlement développée avec la start up française SafeBear. Après accord de l'adolescent, l'intelligence artificielle scrute ses échanges sur les réseaux sociaux ; tout message hostile déclenche une notification parentale et la conversation est archivée pour constituer, au besoin, un dossier pénal. Le service est offert pendant douze mois, puis facturé 10 € par mois ou 48 € l'année.

Complètent le dispositif un filtrage d'appels indésirables et, surtout, l'assistance d'experts Orange joignables de 8h à 22h, sept jours sur sept, pour l'installation et le paramétrage à distance ou en boutique.

Des ressources pédagogiques pour toute la famille

Au delà de la technique, Orange ouvre un portail "Bien vivre le digital" où parents et enfants trouvent guides pratiques, tests, quizz et ateliers co construits avec l'association Internet Sans Crainte. Deux modules phares décryptent la "vie numérique des ados" et l'usage responsable d'un premier smartphone. Cette épaisseur pédagogique renforce la position de l'opérateur comme partenaire éducatif plus que simple fournisseur de téléphonie.

Une réponse à une urgence sociétale

Selon la dernière enquête de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 21 % des collégiennes et 15 % des collégiens déclarent avoir déjà subi une cyberviolence. Les pouvoirs publics ont d'ailleurs instauré, le 1er janvier 2024, le numéro 3018 pour signaler tout cyberharcèlement, tandis que la loi du 7 juillet 2023 a fixé à quinze ans l'âge minimum d'inscription sans accord parental sur les réseaux sociaux.

Dans ce contexte anxiogène, la promesse d'Orange "Peace & Phone" vise à rassurer une clientèle parentale en quête d'outils concrets : blocage, détection, preuves juridiques, géolocalisation, conseil humain. L'alliance récente d'Orange avec l'éditeur finlandais F Secure sur la cybersécurité grand public témoigne de cette montée en gamme stratégique.

En ajoutant 50 € de remboursement sur une sélection de smartphones neufs ou reconditionnés : le Redmi?A5 tombe ainsi à 59 € et l'iPhone?SE?2022 reconditionné à 169 €.