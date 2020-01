30 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

Orange est numéro 1 en Martinique, Guadeloupe et Guyane

nPerf vient de publier un nouveau baromètre annuel des connexions mobiles pour la zone Antilles et Guyane Française réalisés par les utilisateurs de l'application mobile nPerf disponible sur iOS, Android et Windows phone. Au cours de l'année 2019, les utilisateurs de l'application nPerf ont réalisé 43 241 tests.

Orange n°1 de la performance mobile en Martinique, Guadeloupe et Guyane

Après deux années derrière SFR, Orange prend la première place dans notre classement. L'opérateur a amélioré ses performances dans les trois départements et devient ainsi l'opérateur qui a offert la meilleure performance dans les départements des Antilles et en Guyane.

Orange franchit la barre des 90 000 nPoints. Hormis sur la latence et le streaming où il fait jeu égal avec SFR, Orange est premier sur le débit descendant avec 69,06 Mb/s et sur le débit montant (16,01 Mb/s) et la qualité de la navigation web. Il y a encore un an, il était derrière SFR avec un débit descendant à 45,53 Mb/s (+51,7%).

Martinique : Orange n°1

Avec un score de 90 490 nPoints, Orange dépasse ses concurrents avec un débit descendant à 76,47 Mb/s (en hausse de 77,5%), un débit montant de 15,58 Mb/s en hausse de 77,7%, et une latence de 35,72 ms.

Guyane : Orange n°1

Après deux ans derrière SFR, Orange prend aussi la première place. L'opérateur améliore ses performances notamment sur le débit en hausse de 71, 7 % à 40 Mb/s. Il semble aussi profiter d'une contre-performance de SFR qui voit ses performances baisser pour la première fois en 3 ans. Sur le débit descendant, il est revenu à un niveau inférieur à celui de 2017.

Digicel

Malgré l'ouverture de son réseau 4G mi 2018, l'opérateur a certes augmenté ses performances réseaux de manière significative mais pas suffisamment pour dépasser Orange et SFR. Il y a trois ans ses débits descendants en Martinique et Guadeloupe tournaient autour des 3 Mb/s ne permettant même pas de regarder une vidéo. Aujourd'hui, il peut rivaliser avec Orange et SFR avec des débits avoisinant des 40 Mb/s.

Avec des débits descendants supérieurs à 50 Mb/s chez SFR et Orange et Digicel proche de la zone des 40 Mb/s les Martiniquais et les Guadeloupéens profitent de performances mobiles supérieures à celles des métropolitains. A titre de comparaison, les abonnés Orange France surfaient avec un débit descendant moyen de 47,49 Mb/s au premier semestre 2019. L'impressionnante remontée de Digicel est une excellente nouvelle pour les Antillais qui disposent de trois opérateurs fournissant des performances équivalentes à celles de la Métropole.