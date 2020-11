30 novembre 2020 à 05h00 par Philippe

Orange ouvre son réseau 5G dans 15 communes le 3 décembre 2020

Orange lance son réseau 5G son réseau 5G dans 15 communes françaises, dès le 3 décembre 2020, dont Nice, Marseille, Le Mans, Angers et Clermont Ferrand. D'ici la fin de l'année, plus de 160 communes seront couvertes en 5G.

L'enchère pour la 5G, qui s'est tenue du 29 septembre au 1er octobre 2020, a permis de déterminer les quantités de fréquences obtenues par chacun des opérateurs. Orange a obtenu la plus grande part des blocs en jeu lors du processus d'enchères des fréquences 3,5GHz. Avec 90 MHz, Orange est l'opérateur français qui dispose de la quantité la plus élevée de fréquences 5G. Le prix total des 90 MHz acquis par Orange est de 854 M€, avec un étalement des paiements sur 4 à 15 ans selon les blocs. Le déploiement va d'abord se concentrer majoritairement sur ces nouvelles fréquences 3.5GHz et sera complété par l'utilisation de fréquences 2.1 GHz.

Pour rappel, l'opérateur a lancé 4 forfaits compatibles 5G le 8 octobre dernier. On trouve donc une offre de 70 Go à 29,99€/mois pour les nouveaux clients mobile avec un Pack Open ou 4G Home ou à 39,99€/mois sans Pack Open avec un engagement de 12 mois. Une deuxième offre 100 Go à 39,99€/ mois pour les nouveaux clients mobile avec un Pack Open ou 4G Home ou à 49,99€/mois sans Pack Open avec un engagement 12 ou 24 mois avec un nouveau mobile.

La troisième formule se compose d'une offre à 150 Go en France métropolitaine à 49,99€/mois pour les nouveaux clients mobiles avec un Pack Open ou 4G Home ou à 64,99€ /mois sans Pack Open avec un engagement de 12 ou 24 mois avec un nouveau mobile. La dernière offre Go illimités en France métropolitaine est à 79,99€/mois pour les nouveaux clients mobile avec un Pack Open ou 4G Home ou à 94,99€ /mois sans Pack Open avec un engagement 12 ou 24 mois avec nouveau mobile. Ces offres, dans leur version avec engagement 24 mois, intègrent également la possibilité d'acquérir un nouveau mobile compatible 5G.

Depuis le 8 octobre, Orange a également lancé pour les pros un forfait " intense édition spéciale", compatible 5G, avec 150 Go pour les clients Performance pro et Open Pro avec un engagement 12 ou 24 mois avec mobile. Pour les PME/ Entreprises de taille intermédiaire, l'opérateur a lancé une option 5G qui apporte 20 Go supplémentaires aux 3 forfaits " équilibre " (50 Go), " intense " (100 Go), " intense travel " (200 Go) de la gamme Performance Entreprises.