Orange est le réseau mobile qui s'impose en France

Selon le dernier rapport de Tutela de 2021 sur l'état de l'expérience mobile en France, la meilleure expérience mobile disponible est celle que propose Orange. Ce rapport place Orange en tête sur cinq des six indicateurs de l'étude, à égalité statistique avec Bouygues sur l'un de ces indicateurs.

Le résultat le plus important obtenu par Orange est celui de leader dans la catégorie " Excellence et constance de la qualité " de l'expérience mobile (85,1 %). Cet indicateur suivi par Tutela mesure les cas où les connexions sont suffisamment bonnes pour permettre d'utiliser des applications exigeantes, telles que les applications de lecture vidéo en continu (streaming) à 1080 p, de jeu mobile ou d'appel vidéo en haute définition. Orange propose aussi les vitesses de chargement et de téléchargement les plus élevées et la meilleure couverture 4G/5G.

Bouygues partage la première place avec Orange sur la " qualité intrinsèque constante " dans l'ensemble des zones de couverture communes du pays. Pour atteindre les seuils de qualité intrinsèque fixés, une connexion doit être suffisamment efficace pour permettre de visionner en continu des vidéos en définition standard ou pour les cas d'utilisation courants, tels que la navigation sur internet ou le transfert de photos vers les médias sociaux. De son côté, Free Mobile occupe le haut du tableau dans la catégorie du réseau le plus réactif, avec 12,2 ms, même si sur ce terrain l'opérateur fait face à une rude concurrence de la part des autres acteurs et si 2,1 ms seulement le séparent de SFR, classé dernier dans cette catégorie.

Pour effectuer son analyse comparative de l'expérience mobile sur les six derniers mois, Tutela a analysé plus de 96 millions de tests de débit et de latence réalisés sur les smartphones d'utilisateurs réels des opérateurs mobiles nationaux, dans les zones de couvertures communes, entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021.

Les principaux constats du rapport

Orange occupe une position dominante sur au moins quatre des six indicateurs utilisés dans l'analyse et l'emporte sur l'excellence et la constance de la qualité, l'indicateur suivi par Tutela pour l'expérience mobile des abonnés sur les applications exigeantes dans les zones de couverture communes de toute la France, avec un score de 85,1%, et sur les débits médians à la fois ascendants et descendants, là aussi dans tout le pays.

Orange et Bouygues sont à égalité sur la " qualité intrinsèque constante ", l'indicateur qu'emploie Tutela pour déterminer si une connexion est suffisamment bonne pour permettre de naviguer sur internet, d'échanger dans les médias sociaux et d'utiliser des applications de streaming vidéo en définition standard. Plus de 93 % des tests appliqués par Tutela à ces deux opérateurs ont donné des résultats suffisamment bons pour toutes ces applications.

Avec un temps de latence unidirectionnelle de 12,2 ms, Free Mobile se situe en haut du classement pour la réactivité du réseau, mais de justesse, car seulement 2,1 ms le séparent de SFR, classé dernier dans cette catégorie.