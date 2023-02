02 février 2023 à 08h28 par Philippe | 02 février 2023 à 09h34

Orange, SFR et Bouygues Telecom augmentent les prix de leurs forfaits mobiles

L'inflation touche tout le monde, même les opérateurs de téléphonie mobile. Suite à la hausse de leurs tarifs en début d'année, les relations semblent être très tendues entre les abonnés et les opérateurs SFR, Orange et Bouygues télécom.

SFR informe ses clients en bas de la facture

C'est le cas de SFR et de RED by SFR. Les abonnés SFR ont subi une augmentation entre 0,69 € et 0,99 € selon les offres de l'opérateur, annoncé un mois auparavant, mais à laquelle tous les utilisateurs ne s'attendaient pas forcément.

Une mauvaise surprise que les abonnés SFR ne comprenaient pas, car aucun mail ni SMS n'avaient été envoyés. Ils ont été prévenus par une simple mention sur leur facture téléphonique. L'information se trouvait en bas de la facture de décembre : " Dans un contexte marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique, …), nous sommes amenés à faire évoluer le tarif de votre offre. ".

La hausse des prix génère de nombreuses critiques car c'est surtout la méthode utilisée pour prévenir les abonnés SFR qui est ici remise en cause. Bien que cette méthode soit critiquée, elle est totalement légale. En effet, L'opérateur SFR a respecté le délai d'un mois avant d'augmenter le montant de ses factures.

Orange et Bouygues Télécom, c'est un à deux euros d'augmentation

Les offres Sosh et Orange sont également concernées. Cette hausse prendra effet à partir de la facture d'avril prochain. Dans un mail envoyé à ses abonnés, Orange explique qu'une " augmentation importante des coûts d'exploitation, en particulier de l'énergie qui alimente les réseaux mobiles et Internet ".

L'opérateur fournit également d'autres précisons en indiquant que cette augmentation est partielle et que tout n'est pas répercuté sur l'utilisateur. Il est aussi possible de migrer vers une autre formule.

Bouygues Telecom n'est pas en reste, l'opérateur a décidé d'augmenter ses prix en 2023 face à l'augmentation des coûts de l'énergie. Bouygues Telecom augmente d'un euro la plupart de ses forfaits et appliquera l'ajout de 2€ dès le 6 mars 2023.

Pas d'augmentation pour Free sauf une option

Free sera en revanche le seul opérateur à ne pas augmenter ses tarifs sur ses forfaits. Free a récemment affirmé que ses tarifs n'allaient pas augmenter, du moins sur les forfaits mobiles.

Cependant, l'opérateur a appliqué une augmentation de manière subtile car l'augmentation concerne uniquement l'option Booster qui proposée sur le forfait à 2€. L'option augmente de 2 euros pour passer à 4,99€ par mois. Elle permet de profiter d'une enveloppe data plus importante ainsi que des appels illimités en France et dans la zone Europe/DOM.

Pour tous ces opérateurs, ces hausses de tarifs sont devenues inévitables. Reste à voir si ces augmentations de prix initiées vont durer dans le temps. L'expérience nous a appris qu'une baisse des prix dépend surtout de la concurrence.