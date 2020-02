21 février 2020 à 06h00 par Philippe

Orange et SFR occupent la première place ex-aequo sur les services Internet mobile à La Réunion en 2019

nPerf a publié un nouveau baromètre afin d'illustrer les connexions Internet mobiles à La Réunion sur l'année 2019. Au cours de l'année dernière, les utilisateurs nPerf ont effectué 40 629 tests avec l'application sur l'île de La Réunion. Orange et SFR occupent la première place ex-aequo de notre classement du meilleur service Internet mobile à La Réunion en 2019.

Compte tenu de l'écart de 434 nPoints entre Orange et SFR, il n'y a pas de vainqueur en raison des règles statistiques. L'écart de points se situe dans l'intervalle de confiance et ne permet pas à Nperf de déclarer un unique numéro 1. Malgré de belles performances sur les débits (n°1 sur le débit descendant à 48,28 Mb/s et n°1 sur le débit montant 15,91 Mb/s) Orange voit ses beaux résultats contrebalancés par une contre- performance sur la latence et des résultats sensiblement équivalents à ceux de SFR sur le Streaming et la navigation web. Ainsi Orange et SFR délivrent les meilleures performances mobiles sur l'île de La Réunion.

L'opérateur qui avait déjà effectué un retour fracassant en 2018 confirme l'excellente santé de son réseau. Il est parvenu à égaler orange en 2019. A la vue des résultats en fin d'année, SFR reste un concurrent sérieux pour Orange. L'opérateur pourrait bien s'imposer en 2020 s'il continue sur sa lancée.

Zeop un démarrage sur les chapeaux de roues

Alors qu'il vient de signer pour la troisième année consécutive la meilleure performance sur les réseaux fixes, Zeop s'attaque au mobile de la plus belle des manières. Lancé le 15 mai 2019, le réseau mobile de Zeop se place déjà troisième devant Free. Non seulement ses débits, notamment le descendant (41,03 Mb/s), sont très bons, mais Zeop prend la première place sur la navigation web. Zeop est le challenger à surveiller de près.

Free toujours décevant

18 mois après l'ouverture de son réseau sur l'île de La Réunion, Free n'est toujours pas parvenu à se hisser au niveau de SFR et Orange. Ses performances sont largement en retrait avec un débit descendant 2 fois inférieur à ses concurrents et un débit montant 3 fois plus faible. Pire, il s'est même fait doubler par le nouvel entrant Zeop.

Si pendant des années Orange a fait cavalier seul sur le plan des performances, aujourd'hui, il fait jeu égal avec SFR. L'opérateur au carré rouge a déployé d'énormes efforts ces deux dernières années et ce travail porte ses fruits. Orange et SFR sont les deux opérateurs à sortir du lot. Free a encore un long chemin à parcourir pour rattraper SFR et Orange. Zeop, le nouvel entrant, signe un excellent démarrage ces six premiers mois, il pourrait rebattre les cartes comme il l'a fait sur les réseaux fixes. La guerre des performances réseaux fait rage sur l'île de La Réunion. La concurrence acharnée que se livrent les opérateurs pour fournir des connexions Internet toujours plus qualitative profitent en premier lieux aux Réunionnais qui n'ont pas à rougir face aux métropolitains en manière de connexion mobile.