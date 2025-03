18 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

Orange simplifie la reprise de smartphones avec une plateforme 100% en ligne

Orange fait un pas de plus dans l’économie circulaire en lançant une plateforme de reprise de smartphones 100% en ligne, en collaboration avec Dipli, entreprise spécialisée dans la seconde vie des produits électroniques. Ce partenariat vise à simplifier la revente des téléphones portables et à encourager leur recyclage et reconditionnement.

Un marché en pleine expansion

Selon une étude IPSOS commandée par Dipli, 69% des consommateurs français n’ont jamais revendu leur ancien smartphone. Ce chiffre met en évidence un potentiel considérable pour les services de reprise en ligne. Le principal frein identifié reste la complexité du processus de revente. Orange et Dipli ont donc misé sur une solution digitale fluide et intuitive, accessible aussi bien aux clients Orange et Sosh qu’aux non-abonnés.

Un processus simplifié pour les particuliers

Avec ce nouveau service, Orange supprime l’obligation de se rendre en boutique pour revendre son smartphone. Désormais, le parcours client se résume en quelques étapes :

Sélection du nouveau modèle de smartphone sur les sites d’Orange ou de Sosh. Estimation immédiate de la valeur de reprise de l’ancien téléphone via un questionnaire en ligne. Confirmation de la reprise et réception d’une étiquette d’expédition prépayée par e-mail. Dépôt de l’ancien mobile en point relais sous 10 jours. Suivi du statut de la reprise jusqu’au paiement par virement bancaire.

Grâce à son algorithme avancé, Dipli évalue les meilleures offres de reprise, y compris pour les smartphones présentant des défauts. Orange garantit un prix identique en boutique et en ligne, tout en offrant un service d’envoi gratuit des téléphones repris.

Une initiative en faveur du recyclage et du reconditionnement

En 2020, les déchets électroniques représentaient 53,6 millions de tonnes, dont un quart en Europe. Cette plateforme de reprise s’inscrit donc dans une logique de responsabilité environnementale, en donnant une seconde vie aux appareils inutilisés et en réduisant les déchets électroniques.

Dipli, entreprise accréditée ESS (Économie Sociale et Solidaire) depuis 2022, collabore avec des reconditionneurs sélectionnés pour optimiser la chaîne de valeur et maximiser la remise en circulation des smartphones.

Orange rejoint les acteurs du marché de la reprise en ligne

Avec ce lancement, Orange rejoint d’autres opérateurs comme Free Mobile, qui a intégré un service similaire en partenariat avec ReCommerce en 2023, ou encore SFR et Bouygues Telecom, qui proposent également des solutions de reprise en ligne et en boutique. L’objectif reste le même : offrir une alternative simple et écologique aux consommateurs, tout en valorisant l’économie circulaire.