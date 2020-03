16 mars 2020 à 06h00 par Philippe

Orange, en tête des opérateurs mobiles en France

Orange se place en tête de liste selon l'étude " Réseaux mobiles en France " publiée par Tutela, qui est une société indépendante assurant la collecte de données participatives auprès d'un panel mondial de plus de 300 millions d'utilisateurs de smartphones. Tutela a analysé plus de 125 millions de tests de vitesse réseau, un milliard de tests de latence et plus de sept milliards d'enregistrements sur mobile recueillis entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2020.

Orange est ainsi premier en termes de qualité et de stabilité sur les segments de connexion " excellente " et " basique " : 87,3 % du temps, Orange fournit à ses clients une qualité " excellente " au niveau de l'expérience réseau permettant la prise en charge du streaming vidéo en 1080p et des appels vidéo en HD. Tout aussi impressionnant, les clients Orange peuvent aussi faire l'usage d'applications simples (réseaux sociaux, messagerie électronique, streaming vidéo en résolution standard) 98,1 % du temps. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport sur l'expérience des utilisateurs français sur les réseaux mobiles publié par Tutela.

Bien qu'Orange ressorte en tête, Bouygues et SFR représentent des concurrents sérieux dans tous les domaines de mesure, avec seulement 5,6 % et 7,2 % de retard sur Orange en termes de qualité et de stabilité sur le segment de connexion " excellente ". C'est Free Mobile qui propose la meilleure latence sur le territoire, avec 12,7 ms, même si l'opérateur finit dernier dans tous les autres domaines de mesure. Attendu comme un perturbateur majeur du secteur, Free Mobile est présent sur le marché depuis sept ans, mais peine toujours à faire jeu égal avec l'opérateur historique au regard de nombreux indicateurs de performance.

La bande moyenne (1 800 MHz), la plus exploitée en France, reste principalement utilisée en volume par Bouygues, SFR et Orange pour le trafic LTE. Free Mobile se distingue en préférant la bande supérieure (2 600 MHz) pour la majeure partie de ses données LTE, ce qui offre probablement des avantages en termes de capacité réseau, mais peut nuire à la fiabilité de connexion sur les longues distances comme à l'intérieur des bâtiments.