04 mars 2022 à 00h15 par Philippe | 04 mars 2022 à 02h44

Orange va arrêter ses réseaux 2G et 3G

Orange va progressivement arrêter des réseaux 2G et 3G avant la fin de la décennie. Selon les pays, une première technologie sera arrêtée en 2025 tandis que la seconde le sera d'ici 2030. L'objectif pour l'opérateur est de permettre aux clients d'Orange de bénéficier d'une meilleure expérience utilisateur grâce à un accroissement de la qualité et de la robustesse des réseaux.

Entre 2025 et 2030, Orange arrêtera progressivement ses technologies 2G et 3G sur l'ensemble des pays dans lesquels le Groupe est présent dans l'Union Européenne.

Le décommissionnement des réseaux 2G et 3G se fera en deux phases : en France, où la couverture nationale 3G est historiquement plus élevée que la couverture 2G, Orange arrêtera le réseau 2G d'ici la fin de l'année 2025, tandis que le réseau 3G sera arrêté d'ici fin 2028. Dans les autres pays, à savoir la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie, la 3G sera arrêtée d'ici 2025 et la 2G sera progressivement arrêtée d'ici 2030, en fonction de la stratégie spécifique adoptée par chaque filiale.

L'arrêt de la 2G et 3G permettra à Orange d'optimiser la gestion de ses réseaux et de les faire évoluer vers des technologies plus sécurisées et modernes telles que la 4G et la 5G. Les radiofréquences actuellement utilisées pour la 2G et la 3G seront employées pour améliorer la capacité et la couverture des réseaux 4G et 5G, tant dans les zones urbaines que rurales. L'expérience client sur mobile sera améliorée avec une meilleure qualité de la voix via la technologie VoLTE, un débit plus élevé, une latence plus faible et une sécurité renforcée.