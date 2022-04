06 avril 2022 à 00h15 par Philippe

Organiser son mariage depuis une application mobile, c'est possible

Organiser son mariage demande une grande discipline, dans cette perspective l'application Zankyou centralise tous les outils indispensables et toutes les étapes à suivre : rechercher des prestataires, des lieux de réception, et gérer la communication avec ses invités.

Pour une organisation sereine, la nouveauté est son "Planning" (ou rétro-planning) qui transforme en véritable jeu d'enfant dans les étapes d'organisation. De plus, l'un des points forts de l'application est la gestion de la liste des invités. Elle permet de créer une liste d'invités, d'envoyer les invitations et demandes de confirmation de présence, de centraliser les photos de mariage, de recevoir les cadeaux et de réaliser son site web.

Autre indispensable, elle dispose également d'un outil de contrôle pour le budget et pour suivre en temps réel toutes les dépenses.

L'application présente de nombreuses fonctionnalités divisée en différentes sections clés :

- Planning : comment rester organisé ? La liste de tâches la plus complète est une aide précieuse pour s'organiser. Sous forme ludique, les missions à accomplir pour

recevoir des récompenses sont motivantes.

- Prestataires : les futurs mariés peuvent rechercher facilement tous les professionnels dont ils ont besoin et communiquer avec eux directement par ''chat''. Comparer pour

mieux choisir, c'est une garantie de faire le bon choix.

- Shop : pour commander ses faire-part, l'ensemble de la papeterie, trouver les cadeaux pour les invités, la décoration du mariage et des événements (evjf, baby

shower, anniversaires), c'est une pépite.

- Lune de miel : les futurs mariés peuvent choisir parmi des centaines de destinations, en savoir plus sur chacune et sélectionner l'agence de voyage spécialisée.

- Liste de mariage : le moyen le plus simple pour recevoir les cadeaux de mariage.

- Site web de mariage : les mariés créent leur propre site web de mariage pour communiquer avec les invités sur les étapes clés.

- Inspiration : le magazine Zankyou propose des milliers d'articles sur les tendances, les idées et de nombreux conseils pour un mariage réussi.

L'application est disponible gratuitement pour Android et iOS.